México

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 6 de febrero

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada viernes, la Lotería Nacional publicó los resultados del sorteo más reciente de Melate, Revancha y Revanchita del 6 de febrero.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4171.

Resultado: 08, 10, 31, 35, 43 y 45.

Melate Revancha:

Sorteo: 4171.

Resultado: 04, 05, 07, 14, 15, 55 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4171.

Resultado: 09, 17, 21, 25, 28, 29 y .

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 9:00 horas de la noche, se divulgan los ganadores del sorteo de Melate.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.

No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoMelate Retro y Revancha México

Más Noticias

El hijo de Jorge Campos debutará como portero en la Liga de Canadá

La llegada de Antonio Campos al Inter Toronto representa el inicio de su carrera, optando por la Canadian Premier League para comenzar

El hijo de Jorge Campos

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

La cantante informó que la adquisición de su nuevo material discográfico otorga la posibilidad de asistir al evento exclusivo donde estrenará su álbum

Así puedes ir gratis al

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Así son las instalaciones de Chivas donde se quedaría la Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

El conjunto surcoreano habría decidido utilizar las instalaciones de Chivas como campamento para el arranque de la Copa del Mundo 2026

Así son las instalaciones de

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Las autoridades realizaron un cateo en el domicilio derivado de denuncias ciudadanas por el aterrizaje de aeronaves

Aseguran seis avionetas en presunta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran seis avionetas en presunta

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Así puedes ir gratis al

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

Guillermo del Toro escribió junto a Francis Ford Coppola el guion de una nueva versión oscura de este clásico de la literatura

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

DEPORTES

Así son las instalaciones de

Así son las instalaciones de Chivas donde se quedaría la Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

Michael Amir Murillo, figura de Panamá, deja el Olympique de Marsella y llega a Besiktas

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Cuándo y cómo ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno