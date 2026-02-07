Gobierno del Edomex lanzó Programas Forestales 2026 con apoyos de hasta 165 mil pesos para proteger los bosques

Lista la convocatoria de los Programas Forestales 2026 en el Edomex donde se otorgan diversos apoyos económicos (X@Probosque_)

El gobierno del Edomex a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), lanzó la convocatoria de los Programas Forestales 2026, una estrategia integral dirigida a personas propietarias y poseedoras de terrenos forestales, plantaciones y sistemas agroforestales.

Los apoyos pueden alcanzar hasta 165 mil pesos por beneficiario, con el objetivo de incentivar el cuidado de los ecosistemas y mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales.

La iniciativa forma parte de la política ambiental del Estado de México para enfrentar la pérdida de cobertura vegetal, fortalecer la recarga de mantos acuíferos y promover actividades productivas responsables. De acuerdo con Probosque, los programas priorizan zonas con alto valor ecológico, áreas degradadas y predios que contribuyen a la generación de servicios ambientales.

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos

Destaca a las personas que conservan la cobertura forestal y favorecen la producción de agua (Sedema)

Uno de los esquemas más relevantes es el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), que reconoce a quienes conservan la cobertura forestal y favorecen la producción de agua. Los incentivos van de mil 500 a 3 mil 500 pesos por hectárea, con montos diferenciados según la cuenca y con incrementos para predios que cuenten con certificación internacional Forest Stewardship Council (FSC).

Este programa busca garantizar que los bosques continúen funcionando como fábricas naturales de agua, esenciales para el consumo humano, la agricultura y la industria. Además, promueve la vigilancia comunitaria para prevenir incendios y tala ilegal.

Restauración de zonas degradadas

Otra vertiente es el programa de Restauración Hidrológico-Forestales, enfocado en recuperar suelos erosionados mediante obras de conservación, captación de agua y reforestación con especies nativas. Los apoyos alcanzan hasta 30 mil pesos por hectárea, dependiendo de la modalidad.

Dentro de este componente destacan los esquemas Bosque de Agua y Preservación de Reforestaciones Establecidas, que otorgan estímulos de hasta 3 mil 500 pesos por hectárea al año para garantizar la supervivencia de las plantaciones y su mantenimiento a largo plazo.

Captura de carbono y producción sustentable

Programa Capturando Carbono impulsa plantaciones maderables, árboles de navidad y reforestaciones [X/@Probosque]

El programa Capturando Carbono impulsa plantaciones maderables, árboles de navidad y reforestaciones con un incentivo de 2 mil pesos por hectárea anual, como parte de la estrategia estatal contra el cambio climático. Estas acciones contribuyen a reducir gases de efecto invernadero y a generar alternativas económicas para ejidos y comunidades.

En el ámbito productivo, Plantaciones Sustentables contempla 10 mil pesos por hectárea al año para establecer plantaciones maderables y no maderables, así como 5 mil pesos por hectárea para su mantenimiento y para el desarrollo de sistemas agroforestales que combinan cultivos con árboles.

Por su parte, el programa Manejo Forestal Sustentable ofrece apoyos que van de 30 mil a 165 mil pesos, además de incentivos adicionales para obtener la certificación FSC, herramienta que abre puertas a mercados nacionales e internacionales con mejores precios.

Cómo participar en Probosque 2026

Para conocer detalles de la convocatoria, se debe consultar las bases en el portal oficial de Probosque (Gob. Edomex)

Las personas interesadas deben consultar las bases en el portal oficial probosque.edomex.gob.mx/convocatorias, donde podrán seleccionar el programa de su interés y revisar requisitos, plazos y formatos de registro. También está disponible un código QR difundido en las redes sociales oficiales: Facebook: Probosque del Estado de México y X: @Probosque_.

Para recibir orientación directa, Probosque puso a disposición el teléfono 722 878 9819, así como sus delegaciones regionales, donde se brinda acompañamiento técnico para integrar expedientes y elaborar proyectos.

Con estos Programas Forestales 2026, el Estado de México refuerza su compromiso de proteger los bosques, asegurar el agua para las próximas generaciones y construir un desarrollo rural con justicia ambiental.