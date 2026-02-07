México

Feria de las fresas 2026: artistas, fechas, precios y todo lo que debes saber del evento en Irapuato

El evento reunirá artistas nacionales e internacionales

La feria de las fresas
El calendario de la Feria de las Fresas 2026 ya despierta movimiento en Irapuato. La ciudad, reconocida como la Capital Mundial de la Fresa, se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales en un evento que se extiende del 13 al 29 de marzo en el Inforum Irapuato.

El atractivo de la feria trasciende los conciertos. Los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, pabellones de comida, exposiciones comerciales y actividades para familias. Todo esto convierte a la feria en un espacio de convivencia pensado para públicos de todas las edades.

Una innovación marcada para esta edición es el cambio de nombre del tradicional Teatro del Pueblo, que ahora se denomina Foro de la Gente. Este escenario se perfila como el núcleo musical del evento.

Los artistas que cantarán en la Feria de las Fresas

La feria de las fresas
El Foro de la Gente reunirá a artistas como Grupo Liberación, Marshmello, Enanitos Verdes, Grupo Camila, La Arrolladora Banda El Limón, OneRepublic, Grupo Frontera, Mi Banda El Mexicano, Ozuna y Los Tigres del Norte.

Estos nombres garantizan una oferta capaz de atraer a públicos diversos y consolidar la presencia de Irapuato en el panorama del entretenimiento en el centro del país.

El Palenque, por su parte, se mantiene como otro de los escenarios centrales para los fanáticos del regional y pop mexicano.

Entre los artistas confirmados aparecen Los Parras, Banda MS, Carlos Rivera, Conjunto Primavera, Carín León y Edén Muñoz. .

Las autoridades municipales y estatales han destacado la importancia de la feria como motor cultural y económico. La edición 2026 busca reforzar ese papel, apostando por una programación variada y una experiencia integral para cada visitante.

¿Y cuánto cuestan los boletos?

La feria de las fresas
El costo de entrada general a la Feria de las Fresas 2026 se ha fijado en 60 pesos. Esta tarifa permite el acceso a todas las áreas del recinto, donde los visitantes pueden disfrutar de juegos, exposiciones y espectáculos familiares.

Para quienes buscan vivir de cerca los conciertos del Foro de la Gente o el Palenque, la compra de boletos será necesaria para asegurar un lugar en estos escenarios. La venta oficial de entradas inicia el sábado 7 de febrero a las 10:00 horas, exclusivamente mediante la plataforma boletiland.com.

Ante la alta demanda esperada por la presencia de artistas nacionales e internacionales, los organizadores insisten en la importancia de realizar la compra con anticipación. Solo a través de la página autorizada se podrá acceder a los boletos de manera segura y directa.

