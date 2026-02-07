Fátima llevó a la niña al hospital pero ya estaba muerta, Mario la golpeó una vez más, ahora fue fatal

Mario Antonio y Fátima fueron vinculados a proceso por el asesinato de la menor el 9 de enero de 2026 Foto: (Fiscalía Edomex)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó en un comunicado que Mario Antonio “N” y Fátima “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en agravio de una menor de edad, ocurrido en el municipio de Toluca.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los hechos se registraron el 9 de enero de 2026, al interior de un domicilio ubicado en la delegación Santiago Tlacotepec, donde presuntamente la menor fue agredida físicamente hasta perder la vida. Tras lo ocurrido, el principal implicado habría huido del lugar.

Posteriormente, Fátima “N” trasladó a la menor a un hospital del municipio, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales y detectó huellas de violencia física previas, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades.

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, reuniendo los datos de prueba necesarios para solicitar órdenes de aprehensión en contra de ambos implicados, mismas que fueron cumplimentadas.

Luego de ser presentados ante un Juez y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía del Estado de México reiteró que mantiene abiertos sus canales de denuncia para la ciudadanía ante cualquier hecho delictivo.

884 feminicidios de niñas en 2025: Edomex, Veracruz y Jalisco lideran

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) entregó el Balance Anual 2025 en Palacio Nacional con un llamado urgente al gobierno de México: la violencia contra niñas, niños y adolescentes persiste en niveles alarmantes y preocupa la falta de avances estructurales. Según el informe, entre enero y noviembre de 2025, ​mil 991 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados. Aunque esta cifra supone una reducción del 11.5 % respecto al año anterior, la organización subraya que esta baja no es suficiente mientras se sigan vulnerando sistemáticamente los derechos de la infancia y la adolescencia.

En la última década, las cifras resultan inquietantes: de 2015 a noviembre de 2025 se han registrado 884 feminicidios de niñas y adolescentes, y cerca del 30 % de estos casos se concentran en el Estado de México, Veracruz y Jalisco. Tan solo en 2025, cincuenta y ocho niñas y adolescentes mujeres fueron víctimas de feminicidio, lo que equivale a un caso cada cinco días y medio, precisó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Redim, durante la entrega del informe a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El informe, parte de la documentación presentada por integrantes de la Redim junto al Grupo de Participación Juntas y juntos por nuestros derechos y las llamadas “Reinas Magas”, advierte sobre el impacto diferenciado que la violencia feminicida tiene sobre niñas y adolescentes. Además, llama la atención sobre la escalada de violencia armada: durante 2025, 565 menores murieron por arma de fuego.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Balance también revela una creciente crisis de desapariciones: en ​2025 se reportaron ​10,684 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 2,850 permanecen sin ser localizados. Este repunte, de 30 % respecto a 2024, ha llevado incluso a la intervención del Comité de la ONU mediante la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, destacó Ramírez Hernández.

Las formas de violencia documentadas van más allá de los homicidios y feminicidios. El informe reconoce ciertos avances parciales, pero expone la magnitud de otros problemas estructurales: 278 menores fueron víctimas de trata de personas y 56 casos de niñas, niños y adolescentes involucrados en situaciones de secuestro ligados a conflictos con la ley penal en 2025. Subraya además que las violencias recaen de manera desproporcionada sobre poblaciones indígenas, migrantes, mujeres y quienes viven en pobreza o exclusión social.

En cuanto a los recursos públicos, el informe destaca que la asignación presupuestal para la infancia muestra un incremento nominal del 8 % respecto al año anterior; sin embargo, debido a una inflación estimada del 3 %, el crecimiento real asciende únicamente al 5 %. Según la Redim, ​ese aumento resulta insuficiente para revertir las brechas de pobreza y atender las necesidades estructurales de la niñez mexicana.

La organización solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que asuma personalmente la presidencia de las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), tal como lo estipula la normativa, para garantizar que las prioridades de la infancia ocupen verdaderamente la agenda pública y estatal.