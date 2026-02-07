México

Encuentran dosis de droga, celulares y armas blancas en penal de Aguarato, en Sinaloa

Además, el pasado viernes, en el mismo penal, un reo murió presuntamente por hipertensión e insuficiencia respiratoria

Los objetos fueron asegurados por
Los objetos fueron asegurados por las autoridades. (X @sspsinaloa1)

Cinco dosis de hierba seca con las características propias de la marihuana, una dosis de polvo blanco con las características de la cocaína, tres teléfonos celulares, seis cargadores de celular, un cargador para radio, una memoria USB y cuatro cuchillos, fueron encontrados el pasado viernes en el penal de Aguarato, en Culiacán, Sinaloa.

Los objetos prohibidos fueron encontrados luego de que elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) implementaran una revisión de dos módulos del dicho centro penitenciario.

Los elementos del GOES y custodios penitenciarios, con el apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional, brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario, durante esta acción.

Las dosis de presunta droga y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que sean llevadas las investigaciones correspondientes.

Muere reo dentro de penal

Aunado a este hecho, durante la madrugada del mismo viernes, un reo murió en el Centro Penitenciario de Aguarato, en Culiacán. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

Elemenentos del Ejército y la
Elemenentos del Ejército y la GN brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario, durante esta acción. (X @sspsinaloa1)

Por medio de una tarjeta informativa que compartió en redes sociales, la dependencia de seguridad informó sobre lo sucedido.

En el mensaje se señaló que el fallecimiento del interno se registró en el área médica de dicho Centro Penitenciario.

De acuerdo con la SSP estatal, la persona privada de la libertad murió presuntamente a consecuencia de hipertensión e insuficiencia respiratoria de origen aún por determinar.

Por estos hechos, la Dirección del Centro Penitenciario notificó a la Fiscalía General del Estado que realizará investigaciones correspondientes para esclarecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Además, se dio a conocer que se estableció contacto con la familia de la persona que perdió la vida, a quienes se les brindarán todas las facilidades necesarias para la realización de los trámites administrativos y legales conducentes.

