Sentencian a 4 años de prisión a exalcalde de Hidalgo por uso ilícito de atribuciones: los cumplirá en libertad

Armando Mera fue detenido en abril de 2024 por presunto desvío de recursos

Foto: PGJH
Foto: PGJH

Armando Mera, exalcalde de Progreso de Obregón en Hidalgo, fue sentenciado a cuatro años de prisión luego de que aceptó su responsabilidad en el uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, en detrimento de la administración pública.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) informó que fue a través de un proceso abreviado que se determinó la sentencia en contra del exalcalde, la cual también contempla el pago de 4 millones 670 mil 369 pesos por concepto de reparación del daño patrimonial causado.

Además, detalló que al habérsele impuesto una pena de cuatro años de prisión, esta podría ser modificada por semilibertad o trabajo en favor de la comunidad.

Esta medida fue adoptada por el exalcalde, quien tras recibir su sentencia fue liberado y se rencontró con sus familiares.

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Cabe señalar que el exalcalde, emanado del Partido del Trabajo (PT), fue detenido la madrugada del martes 23 de abril de 2024 por agentes de la Procuraduría en un domicilio ubicado en Progreso de Obregón.

Durante su arresto se encontraba con licencia debido a que se desempeñaba como candidato a diputado local por el mismo partido.

Armando Mera fue detenido e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca. Durante su audiencia inicial se le vinculó a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Simpatizantes y seguidores de Armando Mera realizaron manifestaciones en el estado en las que acusaron persecución política en su contra, afirmando que era inocente de los casos que le imputaban.

Reportes de 2024 refieren que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) hizo observaciones a Armando Mera por 10 millones 700 mil pesos en la Cuenta Pública 2022.

No es el primer exalcalde de Progreso de Obregón detenido

Cabe señalar que a finales de 2023 fue detenido otro exalcalde de Progreso de Obregón, Hidalgo, identificado como Raúl Meneses, a quien se le acusó del delito de peculado agravado en el caso de la Estafa Siniestra.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo vinculó a proceso al exalcalde el 31 de agosto de ese año.

En el proceso, las autoridades determinaron que Meneses participó en el desvío de más de 1 millón 620 mil pesos de recursos públicos, originalmente asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISM) 2020 para obras y acciones de combate a la pobreza.

De acuerdo con la investigación, esos fondos terminaron en una transferencia a una empresa bajo el concepto de compra de equipo médico que nunca fue entregado.

La Estafa Siniestra involucra a al menos 13 alcaldes de Hidalgo, señalados por otorgar contratos por más de 520 millones de pesos a empresas fantasma.

El 25 de agosto, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión y abrió la investigación correspondiente contra Meneses. Posteriormente, el imputado fue trasladado a Pachuca de Soto, donde se realizó la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso.

La defensa solicitó la duplicidad de la imputación y obtuvo un aplazamiento de 144 horas para definir la situación legal del exalcalde.

El juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

