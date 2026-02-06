Baile de Sonideros 2026 en el Zócalo: fecha, detalles y cómo será la gran fiesta en la CDMX

El Gran Baile de Sonideras y Sonideros se realizará próximamente Foto: Gobierno de la CDMX

El ritmo y la cultura popular de la Ciudad de México ya tienen cita para el 2026. El Gran Baile de Sonideros y Sonideras llegará al Zócalo con una selección inédita de talentos, un homenaje a la diversidad y una pista abierta para todos los que saben que bailar es una forma de celebrar la vida y la identidad capitalina.

Este evento promete mucho más que música: será una experiencia colectiva donde cada generación tendrá voz y lugar.

¿Qué habrá en el Gran Baile de Sonideros y Sonideras?

La jornada en el Zócalo contará con un cartel que representa la historia, el presente y el futuro del movimiento sonidero.

“Me parece bien que nos tomen en cuenta por medio de la tómbola porque anteriormente no era de esta forma y le agradezco mucho a la Secretaría de Cultura. (…) Me gustaría crecer como sonido y que también crezcan las Sonideras”, compartió Dolores Gregorio Peregrino, quien suma 15 años en la escena y participará en el evento.

(Foto: Secretaría de Cultura CDMX)

Durante la asamblea en FARO Aragón, se definió que serán 12 representantes elegidos por tómbola, con paridad de género y tres grupos según trayectoria: más de 30 años, de 15 a 29 años, y menos de 15 años en el movimiento.

El público podrá disfrutar de estilos clásicos, nuevas propuestas y colaboraciones entre generaciones. Además, se rendirá homenaje a Sonido Cóndor y se abrirá el escenario a sonideros migrantes.

¿Dónde será y cómo se eligieron a los participantes?

El Zócalo capitalino será el epicentro de esta fiesta, con el corazón de la ciudad como testigo del poder de la música comunitaria.

El gobierno de la Ciudad de México anunció un gran baile con varios sonideros en el Zócalo, entre ellos La Changa (Cuatorscuro/Reuters)

La selección de sonideros y sonideras se realizó por sorteo, garantizando la presencia de mujeres y hombres por igual y de diferentes edades. Así, la pista se llenará de talento local y de historias que han hecho del sonido un símbolo de identidad urbana.

¿Cuándo será?

De acuerdo con la información oficial, será el próximo 21 de marzo de 2026 cuando el Zócalo se llenará de sonidos, pasos de baile y una energía difícil de igualar.