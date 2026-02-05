México

Detienen en Chiapas a El Espíritu, presunto líder del CJNG en la región

La detención se llevó a cabo el pasado miércoles en el municipio de Ocozocoautla, en Chiapas

Guardar
(FGE)
(FGE)

El pasado miércoles, como resultado de un operativo en coordinación interinstitucional llevado a cabo en el municipio de Ocozocoautla, en Chiapas, se logró la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incluído Hugo “N”, alias El Espíritu, su líder regional, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos.

La detención fue llevada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en colaboración con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes realizaron el operativo que derivó en las detenciones.

El Espíritu es identificado como jefe de plaza del CJNG en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores.

También fueron detenidos Juan “N”, Rubén “N” y Samuel “N”, alias La Flaka, y se aseguraron armas, cargadores abastecidos, narcóticos y equipos de comunicación móvil.

Investigaciones preliminares señalan que los detenidos declararopn pertenecer al grupo delictivo autodenominado Cártel Chiapas y Guatemala. Hugo “N” presuntamente coordinaba la distribución de estupefacientes en la región, y está vinculado a delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidios. Asimismo, cuenta con mandamientos judiciales vigentes por el delito de homicidio calificado, relacionado con hechos violentos ocurridos en 2024 y 2025.

El Espíritu está vinculado a
El Espíritu está vinculado a delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidios. (Foto cortesía PNC)

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

La FGE reafirmó su compromiso de cero impunidad ante generadores de violencia y quienes atenten contra la paz en dicho estado.

Temas Relacionados

ChiapasEl EspírituCJNGnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son los cargos que se le imputan al expresidente municipal de Tequila Jalisco: de extorsión a formar parte del CJNG

Omar García Harfuch informó que, en seguimiento a la Operación Enjambre, fue detenido Diego “N”

Estos son los cargos que

Amnistía Internacional responde a Clara Brugada: “La inseguridad no se cubre, se enfrenta”

La organización defiende que la seguridad ciudadana se logra con políticas públicas integrales y enfoque de derechos humanos

Amnistía Internacional responde a Clara

Sándwich de albóndigas: el antojo perfecto para compartir en el Super Bowl 2026

Estos meatball subs son la receta ganadora para tu reunión deportiva

Sándwich de albóndigas: el antojo

Así presumía fotos con Sheinbaum el alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por vínculos con el CJNG

Este jueves, Omar García Harfuch dio a conocer la detención del funcionario público

Así presumía fotos con Sheinbaum

¿Tuvieron un encuentro romántico en vivo? Video de Adrián Di Monte y Nuja en “Apostarías por mí” desata controversia

El actor improvisó una casa de campaña en la bodega, donde se metió a dormir con su esposa

¿Tuvieron un encuentro romántico en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así presumía fotos con Sheinbaum

Así presumía fotos con Sheinbaum el alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por vínculos con el CJNG

EEUU condiciona a México la ayuda para combatir al narcotráfico con Tratado de Aguas de 1944

Morena Jalisco se pronuncia por detención de presidente municipal de Tequila, vinculado al CJNG: “Nadie por encima de la ley”

Detienen a Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, por extorsión, lo relacionan con el CJNG

El Mini Lic: el capo que quiso ser piloto antes de integrarse al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Tuvieron un encuentro romántico en

¿Tuvieron un encuentro romántico en vivo? Video de Adrián Di Monte y Nuja en “Apostarías por mí” desata controversia

Todo listo para la semana de Stitch en el Estadio Alfredo Harp Helú: Diablos Femenil presenta actividades para los aficionados

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Zayn Malik en México? Conoce los detalles

William Levy y Maite Perroni: el rumor que sacude nuevamente las redes sociales en 2026

Christian Nodal se queda sin defensa: sus abogados abandonan el caso contra Universal Music

DEPORTES

Cuándo y dónde ver la

Cuándo y dónde ver la presentación del roster oficial de México para el Clásico Mundial de Béisbol

Conade confirma beca para los atletas mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Plaza México cumple 80 años: el recinto taurino más grande del mundo, hoy sin corridas

Todo listo para la semana de Stitch en el Estadio Alfredo Harp Helú: Diablos Femenil presenta actividades para los aficionados

Mundial 2026: qué promociones existen para asistir al torneo sin comprar boletos