Detienen en Chiapas a El Espíritu, presunto líder del CJNG en la región

(FGE)

El pasado miércoles, como resultado de un operativo en coordinación interinstitucional llevado a cabo en el municipio de Ocozocoautla, en Chiapas, se logró la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incluído Hugo “N”, alias El Espíritu, su líder regional, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos.

La detención fue llevada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en colaboración con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes realizaron el operativo que derivó en las detenciones.

El Espíritu es identificado como jefe de plaza del CJNG en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores.

También fueron detenidos Juan “N”, Rubén “N” y Samuel “N”, alias La Flaka, y se aseguraron armas, cargadores abastecidos, narcóticos y equipos de comunicación móvil.

Investigaciones preliminares señalan que los detenidos declararopn pertenecer al grupo delictivo autodenominado Cártel Chiapas y Guatemala. Hugo “N” presuntamente coordinaba la distribución de estupefacientes en la región, y está vinculado a delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidios. Asimismo, cuenta con mandamientos judiciales vigentes por el delito de homicidio calificado, relacionado con hechos violentos ocurridos en 2024 y 2025.

El Espíritu está vinculado a delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidios. (Foto cortesía PNC)

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

La FGE reafirmó su compromiso de cero impunidad ante generadores de violencia y quienes atenten contra la paz en dicho estado.