Sheinbaum asegura que en México hay certidumbre para inversionistas nacionales e internacionales

(Foto: x/@Claudiashein)

Este 4 de febrero de 2026 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó a través de un mensaje en redes sociales la reunión con empresarios representantes de los 32 estados del país en la primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, donde destacó el potencial del país para los inversionistas, tanto nacionales como internacionales.

La presidenta escribió el siguiente mensaje en sus cuentas oficiales:

“Somos muy optimistas sobre el panorama de 2026. Agradecemos a las empresarias representantes de las 32 entidades por promover más inversiones como parte del Plan México. La inversión pública y privada impulsa el desarrollo; juntos seguimos construyendo esta gran y hermosa nación”.

Hay optimismo en inversiones para 2026

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país ofrece certidumbre para los inversionistas nacionales e internacionales. Durante el encuentro con representantes empresariales, Sheinbaum destacó el fortalecimiento de la economía y el ambiente propicio para la llegada de capitales privados.

Sheinbaum expresó confianza en el panorama económico para 2026, señalando que “soy muy optimista... Primero, porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso. Y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos. Nuestros recursos naturales, nuestro pueblo trabajador con valores... Y eso nos da una fortaleza única”.

(Foto: Presidencia)

La presidenta agradeció la colaboración de empresarios y empresarias, y subrayó el papel de las mujeres en la promoción de inversiones en cada estado, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía y Marcelo Ebrard.

Sheinbaum afirmó que las empresarias desempeñan un rol honorífico en sus entidades, incentivando la inversión privada y articulando esfuerzos con las autoridades económicas estatales. “Dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres”, puntualizó la mandataria.

Estrategias para fortalecer la infraestructura

La presidenta anunció que el gobierno federal prepara nuevos proyectos de inversión pública y privada que serán presentados en febrero. Entre los planes destacaron los siguientes rubros:

Energía

Carreteras

Aeropuertos

Puertos

Hospitales

Escuelas

De acuerdo con Sheinbaum, estos proyectos buscan “desarrollo sustentable con bienestar”, lo que se traduce en prosperidad compartida y generación de empleos. La presidenta electa informó que en el sexenio se alcanzarán 5.9 billones de pesos en inversión y, para este año, se sumarán 722 mil millones de pesos adicionales al presupuesto federal, lo que representa dos puntos porcentuales adicionales del Producto Interno Bruto (PIB) en inversión.

PEMEX mantiene coordinación con la secretaría de Energía y Hacienda

Sheinbaum reportó que PEMEX presentó resultados positivos en 2025 gracias a esquemas coordinados entre la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda. Además, adelantó que este año se potenciará la inversión en energía eléctrica y gas, con una meta de 26 mil megavatios nuevos, bajo la supervisión de Luz Elena González y la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

(Foto: Presidencia)

La presidenta electa recalcó la importancia de la inversión pública como motor para la participación del capital privado. “México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El Gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera, y eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos en 2025, en el peso como está hoy”, aseguró Sheinbaum.

La mandataria finalizó su intervención con un llamado al sector empresarial para continuar colaborando en el desarrollo nacional.

Marcelo Ebrard aseguró que habrá inversiones por más de 400 mil mdd

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que los comités de inversión han incrementado de manera considerable los recursos y proyectos en todo México. Según los datos presentados, los fondos destinados a nuevas iniciativas pasaron de USD 367.900 millones a USD 406.800 millones, mientras que el número de proyectos subió de 2.241 a 2.539.

El funcionario señaló que estos comités no solo impulsan inversiones nacionales, sino también extranjeras, identificando oportunidades en diferentes regiones del país. Destacó que este esfuerzo ha permitido que México refuerce su posición como principal socio comercial de Estados Unidos, a pesar de un contexto arancelario complejo.

En relación con los polos de desarrollo, Ebrard detalló que actualmente existen 14 en operación y 7 más en fase de construcción. Además, cuatro iniciarán obras en las próximas semanas, con el objetivo de generar más empleos e impulsar el crecimiento económico.