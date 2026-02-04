México

PAN plantea en el Senado eliminar opacidad en megaproyectos financiados por la Federación

El senador Mario Vázquez Robles presentó una iniciativa para fiscalización en tiempo real y transparencia total en todas las obras públicas financiadas con recursos federales

Guardar
El senador del PAN, promotor
El senador del PAN, promotor de reformas para un mayor control sobre obras financiadas por el gobierno, defiende que la vigilancia total fomenta progreso, previene errores costosos y fortalece la confianza social hacia los proyectos públicos. | Crédito: PAN

El senador Mario Vázquez Robles, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un paquete de iniciativas dirigido a establecer la fiscalización en tiempo real y la transparencia total para todas las obras públicas financiadas con recursos federales.

El legislador señaló que la propuesta busca erradicar la corrupción, la opacidad y la impunidad, fenómenos que, de acuerdo con su diagnóstico, han provocado sobrecostos, fallas estructurales y accidentes en proyectos de infraestructura de relevancia nacional.

Eliminación de reservas de información y nuevas obligaciones de transparencia

Entre las disposiciones sobresalientes figura la eliminación de cualquier posibilidad de reservar información relacionada con el uso de dinero público, incluso bajo argumentos de seguridad nacional, lo que implicaría nuevas obligaciones de transparencia para todas las entidades responsables.

En caso de detectarse indicios de corrupción, sobrecostos injustificados o accidentes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendría la obligación de intervenir de inmediato, con atribuciones para revisar tanto obras en curso como ejercicios fiscales anteriores, sin necesidad de autorizaciones adicionales ni sujeción a barreras administrativas.

La iniciativa también contempla un fortalecimiento del control parlamentario, pues faculta a una quinta parte de los diputados a solicitar auditorías directas, en aras de un mayor equilibrio democrático y contrapeso entre poderes.

Consecuencias de la mala fiscalización y limitaciones de la ASF

Vázquez Robles advirtió que la deficiente fiscalización repercute directamente en la vida, la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía.

“Cuando la fiscalización falla no solo se pierden recursos públicos. Se pierden oportunidades, se pierde confianza y, en el peor de los casos, se pierden vidas humanas”, según el senador.

El legislador expuso que la ASF, concebida como barrera contra el abuso en el manejo de fondos públicos, enfrenta limitaciones legales que le impiden auditar obras en ejecución sin autorización o acceder a información reservada, lo que restringe su actuación a etapas posteriores a la ocurrencia de sobrecostos o accidentes.

Casos emblemáticos y deficiencias documentadas

En el análisis presentado se destacó el caso documentado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, incidente en el que fallecieron alrededor de 14 personas y resultaron lesionadas decenas más, como parte de un patrón de eventos que, según el senador, “no deben limitarse a explicaciones parciales o superficiales sin una investigación que abarque posibles fallas estructurales”.

Vázquez Robles sostuvo que “cuando ocurre un accidente en una obra pública financiada con recursos del pueblo, el Estado tiene la obligación de investigarlo todo, no solo lo conveniente”.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

Desde 2018, la administración federal ha orientado inversiones hacia megaproyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los informes de la ASF han documentado deficiencias sistemáticas en la planeación, contratación y comprobación del gasto en esas obras, sumando sobrecostos superiores a los 670 mil millones de pesos, así como modificaciones contractuales constantes, pagos en exceso e información fragmentada o clasificada.

Reformas constitucionales y fortalecimiento de la supervisión

Las iniciativas proponen reformar los artículos 6 y 79 de la Constitución y diversas leyes secundarias, con el objetivo de prohibir la reserva de información sobre el ejercicio de recursos públicos bajo cualquier circunstancia.

Autoridades del STC Metro están
Autoridades del STC Metro están por iniciar pruebas con trenes en el tramo Cuauhtémoc - Insurgentes de la Línea 1 (X/ @MetroCDMX)

También buscan asegurar que la ASF pueda intervenir de manera inmediata ante irregularidades y robustecer las facultades de supervisión del Congreso.

El Grupo Parlamentario del PAN enfatizó que estas reformas no suponen un rechazo a la obra pública, sino un respaldo a los proyectos bien gestionados, planificados rigurosamente, ejecutados con honestidad y que cumplen su función social sin inflar costos ni ocultar errores.

Temas Relacionados

PANSenado de la RepúblicareformasPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Mermelada de jamaica con chía reducida en azúcar, una alternativa para el desayuno

Esta flor tiene propiedades antibacterianas, diuréticas y reductoras del estrés

Mermelada de jamaica con chía

Temblor hoy 4 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 4 de febrero

Pronóstico del tiempo en CDMX: ¿Qué tan baja será la temperatura este miércoles 4 de febrero?

El reporte meteorológico anticipa un contraste drástico entre el día y la noche; consulta la previsión completa antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en CDMX:

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: choque en Viaducto al incorporarse hacia Calzada Ignacio Zaragoza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

“Denuncias hay, lo que no quieren es investigar”: Xóchitl Gálvez contradice a Sheinbaum sobre caso de Adán Augusto López

La excandidata presidencial que el senador solo renunció como coordinador de Morena, pero aún cuente con fuero

“Denuncias hay, lo que no
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La Narcomami” y “El Ingeniero”

“La Narcomami” y “El Ingeniero” estarían de nuevo al frente del Cártel de Tijuana: así se reorganizan

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

Operativo de búsqueda por mineros desaparecidos en Concordia deja cuatro detenidos

Novia de uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia escuchó por llamada cómo lo secuestraron

Detienen a dos hombres por presunto homicidio con arma punzocortante en la Gustavo A. Madero

ENTRETENIMIENTO

Episodio 4 de ‘El caballero

Episodio 4 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ adelanta su fecha de estreno en México

The Black Parade sigue vivo: el misterioso mensaje de My Chemical Romance antes de su concierto en CDMX

Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

Examiga de Imelda Tuñón expuso supuesta violencia contra Julián Figueroa

Cómo asistir al concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México

DEPORTES

Dónde ver todos los partidos

Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

NFL en CDMX: cuáles son los equipos que han tenido un juego de temporada regular en México

Real Betis busca al niño fanático del América que lloró al enterarse de la salida de Álvaro Fidalgo

Trevor Bauer, ¿de vuelta con los Diablos Rojos? su visita al Harp Helú desata rumores sobre su regreso

Qué falta para que Jorge Sánchez llegue al PAOK de Grecia y deje Cruz Azul