México

Detienen a dos hombres por presunto homicidio con arma punzocortante en la Gustavo A. Madero

Según testimonios, la víctima había sostenido una riña con los agresores, quienes tras el atentado huyeron a un domicilio

Los dos sujetos fueron identificados
Los dos sujetos fueron identificados por testigos. Foto: (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres presuntamente relacionados con la agresión con un objeto punzocortante que derivó en la muerte de un hombre, en hechos ocurridos en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La acción policial se llevó a cabo tras una solicitud de apoyo emitida por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, mientras los uniformados realizaban labores de seguridad y vigilancia en la zona.

De acuerdo con el reporte, los monitoristas informaron sobre una persona lesionada por arma punzocortante en la intersección de las calles Oriente 91 y Norte 58, en la colonia Mártires de Río Blanco, por lo que los oficiales se dirigieron de inmediato al lugar para verificar la situación.

Los oficiales acudieron a un
Los oficiales acudieron a un llamado por una persona lesionada por objeto punzocortante. Foto: (iStock)

Al arribar al punto, los policías observaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles manchas hemáticas en distintas partes del cuerpo. Ante la gravedad de la escena, solicitaron de manera inmediata el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio y, tras realizar la valoración correspondiente, diagnosticaron al hombre, de 28 años de edad, sin signos vitales, debido a múltiples lesiones provocadas por un objeto punzocortante.

Posteriormente, los uniformados acordonaron el área y notificaron al agente del Ministerio Público, a fin de que se realizaran las diligencias periciales correspondientes y el levantamiento del cuerpo, conforme a los protocolos establecidos.

Policías de CDMX detienen a
Policías de CDMX detienen a dos sujetos por presunto ataque con objeto punzocortante que resultó en la muerte de una persona. (X@SSC_CDMX)

Durante su permanencia en el lugar, los policías se entrevistaron con dos ciudadanos, quienes refirieron que, momentos antes, la víctima había sostenido una riña con dos sujetos. Según su testimonio, durante el altercado los agresores atacaron al hombre con un cuchillo y, tras la agresión, se dieron a la fuga e ingresaron a un domicilio ubicado sobre la calle Norte 58.

Con la información recabada, los elementos de la SSC se dirigieron al inmueble señalado, donde localizaron a dos hombres que coincidían con las características proporcionadas por los testigos. Los posibles responsables fueron detenidos y, conforme al protocolo de actuación policial, se les realizó una revisión preventiva, en la cual se les aseguró un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de longitud, el cual presentaba manchas hemáticas.

Los detenidos, de 65 y 35 años de edad, fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con el objeto asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos y de continuar con las acciones de vigilancia para garantizar la seguridad de los habitantes de la capital.

