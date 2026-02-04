Carlos Trejo insulta a Eugenio Derbez y asegura que sus personajes los creó el fallecido Gus Rodríguez

Carlos Trejo atribuye la creación de los personajes más icónicos de Eugenio Derbez a Gus Rodríguez durante un pódcast (Reuters)

Las recientes afirmaciones de Carlos Trejo sobre la carrera de Eugenio Derbez y el papel central de Gus Rodríguez en la creación de los personajes del comediante reavivaron el debate público en torno al verdadero origen de los éxitos televisivos de Derbez y a la importancia del trabajo colectivo en la comedia mexicana.

Las declaraciones de Trejo, vertidas en el pódcast Somos batos, no solo sacudieron a los fanáticos de Derbez, sino que ahondaron en la figura de Gus Rodríguez, cuyo legado sigue vigente a través de programas emblemáticos y personajes populares.

En esa conversación, Trejo afirmó que el mérito creativo de los personajes de Eugenio Derbez corresponde en realidad a Gus Rodríguez. “Eugenio Derbez es un pendej*”, dijo Trejo durante el pódcast, antes de justificar su postura:

“Todos los personajes y todo lo que hizo Derbez, no lo hizo él, los hizo Gus Rodríguez. Yo se lo dije: ‘El creador y talento de todo fue Gus Rodríguez, no fuiste tú’. Y el día que murió Gus, él lo dijo en televisión: ‘Sin Gus nunca hubiera sido Eugenio Derbez’. En la vida. Todo lo creó Gus Rodríguez”.

Gus Rodríguez marcó el camino para las producciones sobre videojuegos en México. (Foto: Twitter)

De acuerdo con el investigador de lo paranormal, el reconocimiento que realizó el propio Derbez al fallecimiento de Gus Rodríguez refuerza esa perspectiva. “Sin Gus nunca hubiera sido Eugenio Derbez”, recordó Trejo, subrayando así el impacto del guionista en la trayectoria del actor.

Una exitosa mancuerna en la comedia

El vínculo profesional entre Gus Rodríguez y Eugenio Derbez marcó una etapa central en la comedia de la televisión mexicana. Rodríguez, nacido en Ciudad de México el 27 de mayo de 1958, desarrolló una carrera multifacética que incluyó la publicidad, el periodismo, la actuación, la producción y la dirección.

Su afición por los videojuegos lo llevó a conducir Nintendomanía, convirtiéndose en una referencia dentro de ese círculo. La colaboración con Derbez se consolidó desde los primeros trabajos de ambos, tras la participación de Rodríguez con Anabel Ferreira y la creación de material para La movida, espacio donde Derbez inició su proyección televisiva.

El Cazafantasmas recordó a Gus Rodríguez | Crédito: IG Somos batos

Junto a José Sierra, Rodríguez guionizó algunos de los primeros sketches de Derbez, sentando las bases para programas como Al derecho y al Derbez, Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

En esa misma conversación, Trejo precisó que conoce a Derbez desde hace más de 40 años, lo que le otorga una perspectiva cercana sobre la evolución artística del comediante.

El investigador reiteró que Gus Rodríguez “fue el creador, el cerebro y el talento de todo lo que hizo Eugenio”.

Además de guionista, Rodríguez actuó en pantalla, como en su interpretación de Simón Paz en el segmento “Las 5 herencias” de XHDRBZ, y co-creó personajes identificables como Armando Hoyos.

También dirigió Vecinos y colaboró en el área de humor en el noticiero de Carlos Loret de Mola, consolidando su estatus como uno de los promotores de la comedia televisiva moderna en México.

La colaboración entre Gus Rodríguez y Eugenio Derbez sentó las bases de programas como 'Al derecho y al Derbez' y 'La familia P. Luche' (Foto: Instagram)

Trejo se detuvo para aclarar que sus comentarios no buscaban incidir en la vida privada del actor y productor, sino limitarse a la valoración de su obra artística. En sus palabras: “Entendamos: puedo criticar tu trabajo y no tiene que ofenderte porque es tu chamba. Pero de ahí a que yo critique su vida personal, la neta no me meto”.

El propósito de su declaración fue establecer una distinción clara entre el análisis profesional y el respeto a la esfera personal. Hasta este momento, Eugenio Derbez no ha respondido públicamente a las opiniones de Trejo.