Pago triple de la beca Rita Cetina: lo que debes saber antes de recibir el apoyo de febrero 2026

Los estudiantes de secundaria recibirán en febrero un pago acumulado de hasta 5,700 pesos por tres bimestres pendientes.

Durante febrero de 2026, algunos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago acumulado de hasta 5 mil 700 pesos, correspondiente a tres bimestres del programa.

El depósito se realizará a estudiantes de secundaria que se incorporaron recientemente al padrón y que no habían recibido pagos previos por falta de tarjeta bancaria.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informaron que este ajuste permitirá regularizar los pagos pendientes y homologar la situación de los nuevos beneficiarios con el resto de los estudiantes inscritos.

¿Quiénes recibirán el pago triple de la Beca Rita Cetina?

El pago triple está dirigido a alumnos de secundaria pública que realizaron su registro en septiembre de 2025 y que no habían recibido su tarjeta del Banco del Bienestar durante los meses siguientes.

La entrega de tarjetas comenzó en enero de 2026 y concluyó a finales del mismo mes. Una vez que los beneficiarios cuentan con la tarjeta activa, se les deposita el monto correspondiente a los bimestres acumulados desde su incorporación al programa.

La entrega del apoyo se realiza exclusivamente a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Las autoridades aclararon que este pago no es extraordinario, sino que corresponde a apoyos que no pudieron ser entregados con anterioridad.

¿De cuánto es el pago y qué bimestres incluye?

La Beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos bimestrales por estudiante. En el caso del pago triple de febrero de 2026, el depósito contempla los siguientes periodos:

Septiembre–octubre 2025

Noviembre–diciembre 2025

Enero–febrero 2026

El monto total asciende a 5,700 pesos por alumno. Cuando una familia tiene más de un estudiante inscrito, el apoyo puede incrementarse, ya que el programa contempla 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Fecha de pago y forma de depósito en febrero de 2026

El depósito del pago triple se realizará durante febrero, junto con el primer pago regular del año. El calendario oficial con las fechas exactas de dispersión está pendiente de publicación.

La beca busca garantizar la educación y evitar la deserción escolar, apoyando gastos como útiles y uniformes. (Foto: gobierno de México)

La beca se paga exclusivamente mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar. No se realizan entregas en efectivo ni transferencias a otras instituciones bancarias.

Requisitos y documentos para recibir la Beca Rita Cetina

Para recibir el apoyo económico es indispensable haber completado el registro en la plataforma oficial y contar con la tarjeta bancaria. Para la entrega de la tarjeta se solicitan los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor

CURP certificada del tutor y del estudiante

Acta de nacimiento del estudiante

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses)

Constancia de inscripción del alumno en secundaria pública

Claves del programa Beca Rita Cetina

Apoya a estudiantes de educación básica

Busca garantizar el derecho a la educación y evitar la deserción escolar

El recurso está destinado a útiles , uniformes y gastos escolares

El registro se realiza en línea y se acompaña de asambleas informativas

Los resultados se consultan en el Buscador de Folios oficial

Ante cualquier duda, las familias pueden comunicarse al 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Con este pago triple, la Beca Rita Cetina se consolida como uno de los apoyos educativos más importantes para estudiantes de secundaria en México durante 2026.