Gobierno federal investiga bloqueos en Acapulco por conflicto contra policías comunitarios: Sheinbaum

Manifestación de habitantes en la autopista del Sol, Acapulco, se quejan de policías comunitarios y su presunta vinculación con grupos del narco (El Ojo de Acapulco/FB)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su administración realiza una investigación integral sobre los bloqueos que se han registrado en días recientes en el municipio de Acapulco, Guerrero, acciones atribuidas a grupos inconformes con la presencia de presuntos policías comunitarios y que han generado afectaciones directas al turismo y a la movilidad en el puerto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reconoció que se trata de un asunto delicado que involucra factores de seguridad y gobernabilidad. “Se está investigando de manera particular este caso; en efecto ha habido tres bloqueos relacionados con este tema”, señaló, al tiempo que subrayó que el seguimiento se realiza desde el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

Sheinbaum detalló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe sobre la situación en la reunión del Gabinete de Seguridad, donde se acordó profundizar en el análisis del contexto social y criminal que rodea las protestas.

Habitantes denuncian amenazas y vínculos con el narco

Sheinbaum destacó que los temas de seguridad por este bloqueo los dará a conocer su equipo del Gabinete de Seguridad | YouTube Claudia Sheinbaum

Los bloqueos ocurrieron durante el primer puente vacacional del año en puntos estratégicos como el entronque del puente de Tierra Colorada de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco.

En las manifestaciones participaron habitantes de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y Acapulco, quienes denunciaron amenazas de muerte y la incursión de supuestos grupos de policías comunitarios vinculados a organizaciones criminales.

El cierre de estas vialidades provocó largas filas de vehículos y pérdidas para el sector turístico, que apenas inicia su proceso de recuperación tras los daños ocasionados por fenómenos naturales y la crisis económica de años recientes.

Cuestionada sobre este y otros temas de seguridad, la presidenta evitó profundizar y reiteró que la información oficial será proporcionada únicamente por el Gabinete de Seguridad para no entorpecer las indagatorias.

“Los temas particulares del Gabinete de Seguridad los informa este mismo, porque ellos tienen toda la información y saben los impactos que puede tener en la investigación; son los que están autorizados a comunicarlo”, puntualizó.

Con este escenario, expertos señalan que la administración de Sheinbaum enfrenta el reto relevante en materia de seguridad en el estado de Guerrero, entidad que históricamente ha registrado altos índices de violencia y donde la coordinación entre niveles de gobierno será clave para restablecer la normalidad.