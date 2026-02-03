México

Así funciona la estafa de pago pendiente en plataformas

Es importante que las personas atiendan recomendaciones para evitar caer

Es importante no hacer clic
Es importante no hacer clic en enlaces sospechosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de correos fraudulentos que suplantan a plataformas de streaming ha generado preocupación por el aumento de intentos de robo de datos personales y bancarios en la Ciudad de México.

Los ciberdelincuentes emplean tácticas cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios y apoderarse de sus cuentas.

Cómo funciona la estafa

Los atacantes envían correos electrónicos que aparentan provenir de servicios como Netflix, Disney+, Amazon Prime o Spotify.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje suele advertir sobre supuestos pagos pendientes, fallos en la renovación automática o bloqueos inmediatos de la cuenta.

Para ganar credibilidad, los estafadores falsifican el remitente, imitan logotipos y reproducen el diseño oficial de las empresas.

Los enlaces incluidos en el correo redirigen a sitios falsos, donde se solicita a la víctima ingresar datos personales, contraseñas o información bancaria.

En ocasiones, se adjuntan archivos con virus o malware, bajo el pretexto de actualizar información de facturación.

Cómo identificar una estafa de este tipo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX emite una alerta sobre correos electrónicos de phishing que simulan pagos pendientes de plataformas de streaming para robar datos (SSC) (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El correo llega en horarios inusuales, como noches o fines de semana.
  • El remitente utiliza direcciones electrónicas similares pero no idénticas a las oficiales.
  • Aparecen mensajes de urgencia o advertencias de suspensión inmediata de la cuenta.
  • Se solicita actualizar datos personales o bancarios a través de enlaces dentro del mensaje.
  • El correo puede incluir archivos adjuntos inesperados.
  • El lenguaje busca generar pánico o presión para que el usuario actúe sin verificar.

Recomendaciones para no caer en el fraude

(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos.
  • Verificar el estado de la suscripción únicamente desde la aplicación oficial o el sitio web legítimo.
  • Ignorar cualquier mensaje que exija realizar pagos o proporcionar datos personales de forma urgente.
  • No entregar contraseñas ni números de tarjeta a través de enlaces recibidos por correo o mensajería.
  • Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y mantener actualizados los dispositivos.
  • Denunciar de inmediato cualquier intento de fraude ante la plataforma y las autoridades competentes.

