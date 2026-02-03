Así funciona la estafa de pago pendiente en plataformas

El uso de correos fraudulentos que suplantan a plataformas de streaming ha generado preocupación por el aumento de intentos de robo de datos personales y bancarios en la Ciudad de México.
Los ciberdelincuentes emplean tácticas cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios y apoderarse de sus cuentas.
Cómo funciona la estafa
Los atacantes envían correos electrónicos que aparentan provenir de servicios como Netflix, Disney+, Amazon Prime o Spotify.
El mensaje suele advertir sobre supuestos pagos pendientes, fallos en la renovación automática o bloqueos inmediatos de la cuenta.
Para ganar credibilidad, los estafadores falsifican el remitente, imitan logotipos y reproducen el diseño oficial de las empresas.
Los enlaces incluidos en el correo redirigen a sitios falsos, donde se solicita a la víctima ingresar datos personales, contraseñas o información bancaria.
En ocasiones, se adjuntan archivos con virus o malware, bajo el pretexto de actualizar información de facturación.
Cómo identificar una estafa de este tipo
- El correo llega en horarios inusuales, como noches o fines de semana.
- El remitente utiliza direcciones electrónicas similares pero no idénticas a las oficiales.
- Aparecen mensajes de urgencia o advertencias de suspensión inmediata de la cuenta.
- Se solicita actualizar datos personales o bancarios a través de enlaces dentro del mensaje.
- El correo puede incluir archivos adjuntos inesperados.
- El lenguaje busca generar pánico o presión para que el usuario actúe sin verificar.
Recomendaciones para no caer en el fraude
- No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos.
- Verificar el estado de la suscripción únicamente desde la aplicación oficial o el sitio web legítimo.
- Ignorar cualquier mensaje que exija realizar pagos o proporcionar datos personales de forma urgente.
- No entregar contraseñas ni números de tarjeta a través de enlaces recibidos por correo o mensajería.
- Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y mantener actualizados los dispositivos.
- Denunciar de inmediato cualquier intento de fraude ante la plataforma y las autoridades competentes.