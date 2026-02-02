México

Mar Contreras es hospitalizada de emergencia tras función de ‘Mentiras’, a semanas de superar fuerte bronquitis

La actriz y cantante preocupó al ser ingresada al hospital luego de presentarse en el escenario, generando preocupación por su estado de salud después de semanas de combatir fiebre y bronquitis

Guardar
Mar Contreras fue hospitalizada de
Mar Contreras fue hospitalizada de emergencia tras presentarse en Mentiras, el musical, según confirmó su esposo en redes sociales (La Casa de los Famosos México)

Mar Contreras fue hospitalizada de emergencia la noche del domingo 1 de febrero tras presentarse en una función de Mentiras, el musical, según confirmó su esposo, Julio Aguilar, quien compartió imágenes y detalles a través de sus redes sociales.

Horas antes de su ingreso al hospital, la actriz y cantante se había mostrado activa junto a su familia en un vídeo publicado en Instagram, donde lucía el vestuario de su participación teatral.

Estas publicaciones incrementaron la preocupación entre seguidores que la habían visto recientemente en el escenario.

En la primera semana de enero de 2026, Mar Contreras enfrentó un episodio de salud que la obligó a guardar reposo absoluto, tras presentar fiebre alta de hasta casi 40 ℃ (104 ℉) y un diagnóstico de bronquitis.

Mar Contreras se integra al
Mar Contreras se integra al elenco de Mentiras, el musical, interpretando a Daniela en funciones especiales (IG)

“Status hasta el momento, no me he parado de la cama desde ayer a las 18:30. La fiebre no me ha parado, anoche casi llego a 40 grados, ahorita con 38,5 en lo menos peor que me he sentido”, comunicó la actriz el 5 de enero.

Ahora, durante la madrugada de este lunes 2 de enero, Julio Aguilar publicó tres fotografías sobre la situación actual: una durante la función teatral, otra en la entrada de urgencias y una más desde la habitación hospitalaria.

“Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola”, relató Aguilar junto a las imágenes.

Por el momento, no se ha difundido el diagnóstico ni el estado clínico actual de Mar Contreras, información que Aguilar no precisó al hacer pública la hospitalización.

Julio Aguilar, esposo de Mar
Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras, compartió tres fotografías que documentan desde su presentación teatral hasta su hospitalización (X)

Entre la música y la actuación, la trayectoria de Mar Contreras

Maricela Contreras Leyva, conocida profesionalmente como Mar Contreras, nació el 8 de febrero de 1981 en Culiacán, Sinaloa. Su trayectoria artística comenzó en 2002 al participar en la primera edición del reality musical “Operación Triunfo México”, donde alcanzó el séptimo lugar. Tras salir del programa, integró el grupo pop Sólo 5 y lanzó un álbum musical.

En 2007 debutó como actriz en la telenovela “Muchachitas como tú”, interpretando a Lorena. Desde entonces, ha desarrollado una sólida carrera en televisión, cine y teatro.

Entre sus papeles más recordados se encuentran la villana Vanessa Galván Villaseñor en “La que no podía amar”, Lucía Álvarez Granados en “Teresa”, Susan O’Neal-Williams en “Vino el amor”, Isaura en “Like” y Vanessa Noriega en “Cabo”.

Mar Contreras logró llegar a
Mar Contreras logró llegar a la etapa final de 'La Casa de los Famosos México' 2025 (IG: @lacasadelosfamososmx)

En el cine, participó en “¿Qué le dijiste a Dios?” y “High School Musical: el desafío”, y recibió el premio Diosas de Plata por Mejor Coactuación Femenina.

En teatro, destacó en obras como “Hoy no me puedo levantar”, “¡Qué plantón!” y “Marta tiene un marcapasos”. En 2025, se integró como participante en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”, donde llegó a la semana final del reality.

Mar Contreras ha consolidado su carrera con una presencia constante en la pantalla y los escenarios, alternando entre personajes protagónicos y antagónicos. Su versatilidad y trayectoria la han convertido en una figura reconocida dentro del entretenimiento mexicano.

Temas Relacionados

Mar ContrerasMentiras el musicalMentirasLa casa de los famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en

Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

Estaría relacionado con el homicidio de un policía municipal en Hermosillo

Cae “El Peye” en Sonora,

La proteína poco conocida que se produce en los riñones y es clave para prevenir el envejecimiento, según la ciencia

Un hallazgo científico revela cómo una molécula producida en los riñones podría proteger tu organismo de los efectos de la edad

La proteína poco conocida que

Ricardo Monreal asegura que decisión de Adán Augusto no debilita a Morena y refuerza la coordinación territorial

El exsenador dio a conocer su renuncia a la coordinación del Senado para asumir la responsabilidad de una circunscripción territorial

Ricardo Monreal asegura que decisión

Vive saludable, vive feliz avanza en México: más de 8.3 millones de estudiantes ya fueron valorados en escuelas públicas

Mario Delgado destacó que la estrategia prioriza la prevención y detección temprana de problemas de salud en el entorno escolar

Vive saludable, vive feliz avanza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Peye” en Sonora,

Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

Quiénes son los 4 de los 10 más buscados por el FBI que han sido detenidos por México

Desarticulan laboratorio de metanfetamina en Baja California capaz de generar media tonelada de droga al mes

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo a 6 personas con armamento y munición durante patrullajes en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

El divertido regreso de Ricardo

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de febrero

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Jaime Camil muestra ensayos de “Matilda, el Musical” y provoca expectativas en redes sociales

Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS mientras Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

DEPORTES

Obed Vargas firma con el

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”