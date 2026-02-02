Mar Contreras es hospitalizada de emergencia tras función de ‘Mentiras’, a semanas de superar fuerte bronquitis

Mar Contreras fue hospitalizada de emergencia tras presentarse en Mentiras, el musical, según confirmó su esposo en redes sociales (La Casa de los Famosos México)

Mar Contreras fue hospitalizada de emergencia la noche del domingo 1 de febrero tras presentarse en una función de Mentiras, el musical, según confirmó su esposo, Julio Aguilar, quien compartió imágenes y detalles a través de sus redes sociales.

Horas antes de su ingreso al hospital, la actriz y cantante se había mostrado activa junto a su familia en un vídeo publicado en Instagram, donde lucía el vestuario de su participación teatral.

Estas publicaciones incrementaron la preocupación entre seguidores que la habían visto recientemente en el escenario.

En la primera semana de enero de 2026, Mar Contreras enfrentó un episodio de salud que la obligó a guardar reposo absoluto, tras presentar fiebre alta de hasta casi 40 ℃ (104 ℉) y un diagnóstico de bronquitis.

Mar Contreras se integra al elenco de Mentiras, el musical, interpretando a Daniela en funciones especiales (IG)

“Status hasta el momento, no me he parado de la cama desde ayer a las 18:30. La fiebre no me ha parado, anoche casi llego a 40 grados, ahorita con 38,5 en lo menos peor que me he sentido”, comunicó la actriz el 5 de enero.

Ahora, durante la madrugada de este lunes 2 de enero, Julio Aguilar publicó tres fotografías sobre la situación actual: una durante la función teatral, otra en la entrada de urgencias y una más desde la habitación hospitalaria.

“Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola”, relató Aguilar junto a las imágenes.

Por el momento, no se ha difundido el diagnóstico ni el estado clínico actual de Mar Contreras, información que Aguilar no precisó al hacer pública la hospitalización.

Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras, compartió tres fotografías que documentan desde su presentación teatral hasta su hospitalización (X)

Entre la música y la actuación, la trayectoria de Mar Contreras

Maricela Contreras Leyva, conocida profesionalmente como Mar Contreras, nació el 8 de febrero de 1981 en Culiacán, Sinaloa. Su trayectoria artística comenzó en 2002 al participar en la primera edición del reality musical “Operación Triunfo México”, donde alcanzó el séptimo lugar. Tras salir del programa, integró el grupo pop Sólo 5 y lanzó un álbum musical.

En 2007 debutó como actriz en la telenovela “Muchachitas como tú”, interpretando a Lorena. Desde entonces, ha desarrollado una sólida carrera en televisión, cine y teatro.

Entre sus papeles más recordados se encuentran la villana Vanessa Galván Villaseñor en “La que no podía amar”, Lucía Álvarez Granados en “Teresa”, Susan O’Neal-Williams en “Vino el amor”, Isaura en “Like” y Vanessa Noriega en “Cabo”.

Mar Contreras logró llegar a la etapa final de 'La Casa de los Famosos México' 2025 (IG: @lacasadelosfamososmx)

En el cine, participó en “¿Qué le dijiste a Dios?” y “High School Musical: el desafío”, y recibió el premio Diosas de Plata por Mejor Coactuación Femenina.

En teatro, destacó en obras como “Hoy no me puedo levantar”, “¡Qué plantón!” y “Marta tiene un marcapasos”. En 2025, se integró como participante en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”, donde llegó a la semana final del reality.

Mar Contreras ha consolidado su carrera con una presencia constante en la pantalla y los escenarios, alternando entre personajes protagónicos y antagónicos. Su versatilidad y trayectoria la han convertido en una figura reconocida dentro del entretenimiento mexicano.