El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

El actor de ‘Me Caigo de Risa’ sorprendió a sus seguidores aclarando entre bromas que sigue más vivo que nunca, tras la confusión provocada por una foto en blanco y negro que desató especulaciones

El actor de Me Caigo de Risa reaparece en redes sociales para aclarar que se encuentra sano y continuar con sus actividades

Ricardo Fastlicht reapareció este 1 de febrero de 2026 en redes sociales, desmintiendo los rumores sobre su supuesto fallecimiento que circularon tras una publicación en Instagram.

El actor y comediante que participa en Me Caigo de Risa compartió una nueva imagen para aclarar que sigue activo y de forma lúdica negar que hubiese ocurrido algún hecho lamentable.

El origen del rumor se remonta al 31 de enero, cuando Fastlicht publicó en Instagram una foto en blanco y negro acompañada por un mensaje positivo: “¿Cómo van con sus propósitos del 2026? ¿Aplicándose? Yo, en paz. Arrancando miedos. Momento de arriesgar para cumplir metas. Dejar de procrastinar, (soy experto). Pinta bien el 2026. Con salud”.

Una foto en blanco y negro publicada por Ricardo Fastlicht en Instagram fue interpretada erróneamente como anuncio de fallecimiento (IG)

Pese al contenido, muchos usuarios sólo vieron la imagen en dichos tonos, habitual en anuncios de despedida o fallecimiento, y comenzaron a expresar comentarios como “vuela alto” o “hasta me brincó el corazón, no suban fotos así”.

Para disipar la confusión, el actor publicó una segunda imagen elaborada con inteligencia artificial que lo muestra como ángel y diablo, y acompañó la foto con la frase “ATENCIÓN ATENCIÓN ¿Ustedes en dónde creen que estoy?”, señalando así que la versión de su muerte era infundada.

Numerosos seguidores admitieron haber malinterpretado la primera publicación, escribiendo mensajes como “Ay pensé que te me habías muerto”, “por un segundo me espanté” y “las redes están malinformando”.

Fastlicht aclara el malentendido publicando una segunda imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece como ángel y diablo (IG)

La cómica trayectoria de Ricardo Fastlicht

Ricardo Fastlicht nació el 16 de diciembre de 1974 en la Ciudad de México. Es actor y comediante, reconocido principalmente por su trabajo en televisión, tanto en telenovelas como en programas de comedia.

Inició su carrera en el Centro de Capacitación Artística de Televisa (CEA), donde fue orientado hacia la comedia por Eugenio Cobo, director del centro.

Debutó en televisión en 2003 con el programa “La Casa de la Risa”. Su popularidad creció con la serie “Amor mío”, adaptación mexicana de la producción argentina, donde compartió créditos con Raúl Araiza y Vanessa Guzmán.

Ricardo Fastlicht utiliza el humor y la tecnología para desmentir noticias falsas y recordar la importancia de interpretar bien el contenido en redes (IG)

Posteriormente participó en telenovelas como “Un gancho al corazón”, “Atrévete a soñar”, “Para volver a amar”, “Amorcito corazón”, “Porque el amor manda”, “De que te quiero, te quiero”, “La madrastra” y “Perdona nuestros pecados”.

En el género de la comedia, se ha destacado en programas como “La escuelita VIP”, “Los simuladores”, “Simón dice” y, sobre todo, “Me caigo de risa”, donde es uno de los miembros más reconocidos. También ha trabajado en cine, con papeles en películas como “Leona”, “Me vuelves loca” y “El candidato honesto”.

La reacción de los usuarios ante la publicación de Fastlicht demuestra la sensibilidad ante imágenes asociadas a despedidas o fallecimientos (Instagram @fastlicht)

Ricardo Fastlicht ha sido nominado al Premio TVyNovelas como Mejor Actor de Reparto por su actuación en “Antes muerta que Lichita”. Además, ha realizado obras de teatro y participado en giras nacionales con el elenco de “Me caigo de risa”.

Está casado con Liz y es padre de tres hijos: Alan, Sharon y Natalia.

