Famoso antro LGBT+ en CDMX anuncia el veto de la música de Nicki Minaj: “Solo artistas que respeten la diversidad” (Foto: RS)

El Marra, uno de los antros LGBT+ más reconocidos en el centro de la Ciudad de México, publicó un comunicado oficial en el que anuncia la suspensión total de la música de Nicki Minaj en su establecimiento.

La decisión, que ya genera reacciones en redes sociales y círculos de la diversidad, responde a las polémicas recientes protagonizadas por la rapera estadounidense.

El comunicado: “Aquí la fama no está por encima de la dignidad”

En su mensaje, El Marra reafirma su identidad como “refugio de libertad, respeto y resistencia”, subrayando que su espacio está dedicado a la celebración de la diversidad y la inclusión.

El comunicado señala que, debido a las declaraciones y alianzas públicas de Nicki Minaj, consideradas contrarias a los valores del recinto, se ha decidido vetar su música de manera indefinida.

Entre los puntos destacados del comunicado, se menciona:

Suspensión completa de la música de Nicki Minaj dentro del antro.

Curaduría musical alineada con artistas que “respeten, apoyen y celebren la diversidad”.

Rechazo a cualquier tipo de discurso de odio u homofobia.

La administración del Marra enfatiza que “aquí la fama no está por encima de la dignidad de nuestra comunidad”.

(RS)

Polémicas recientes de Nicki Minaj: discursos y alianzas

Durante los últimos meses, Nicki Minaj se ha visto envuelta en diversas controversias que han afectado su imagen pública, especialmente entre la comunidad LGBT+.

Las críticas se intensificaron a raíz de comentarios y acciones que muchos consideran contrarios a los derechos y la seguridad de personas LGBTQ+.

Declaraciones homofóbicas y anti-trans

En enero de 2026, Minaj lanzó insultos homofóbicos contra el periodista Don Lemon a través de redes sociales, pidiendo incluso su encarcelamiento tras reportes sobre protestas contra el ICE. Posteriormente, la rapera admitió haber usado el insulto deliberadamente para atraer atención mediática.

También fue señalada por comentarios anti-trans durante su participación en el evento AmericaFest 2025 de Turning Point USA, donde expresó: “Niños, sean niños... no tiene nada de malo ser un niño”, postura que organizaciones defensoras de derechos LGBTQ+ interpretaron como un alineamiento con discursos conservadores.

Apoyo público a Donald Trump

Otra de las acciones que ha generado controversia es el apoyo abierto de Minaj a Donald Trump. Se ha autodenominado “fan número uno de Trump” y participó en eventos junto a figuras políticas conservadoras. Este respaldo ha provocado críticas entre sus seguidores y la comunidad LGBT+, además de una pérdida significativa de seguidores en redes sociales.

U.S. President Donald Trump and musician Nicki Minaj stand together onstage at the U.S. Treasury Department's Trump Accounts Summit, in Washington, D.C., U.S. January 28, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Reacciones y consecuencias

Tras las polémicas, Minaj perdió más de 10 millones de seguidores en Instagram y fue “cancelada” por diversas figuras del pop. La presión mediática y el rechazo del público la llevaron a desactivar temporalmente su cuenta en esa red social.

A esto se suman cuestionamientos sobre su estatus migratorio y la congruencia de su discurso, especialmente tras apoyar políticas migratorias restrictivas mientras reconoce no ser ciudadana estadounidense.

Críticas adicionales y contexto familiar de Nicki Minaj

El entorno familiar de Minaj ha sido otro factor de controversia. Su esposo figura como delincuente sexual registrado, y su hermano enfrenta antecedentes penales, situaciones que sus detractores utilizan para señalar contradicciones en sus posturas públicas.

En el ámbito profesional, Minaj mantiene un conflicto público con Jay-Z, a quien acusa de adeudarle millones por la venta de Tidal, hecho que llevó a la cancelación de su álbum previsto para 2026.

Reacciones en la comunidad LGBT+ y la industria musical

La decisión de El Marra refleja una tendencia en espacios LGBT+ que buscan mantener su ambiente seguro y coherente con valores de respeto y diversidad.

El veto a Nicki Minaj se suma a una lista de acciones sociales y culturales en respuesta a figuras públicas cuyos discursos o alianzas se perciben como dañinos para la comunidad.

Nicki Minaj REUTERS/Kevin Lamarque

En la industria musical, la controversia en torno a Minaj abre una discusión sobre la responsabilidad de los artistas y el impacto de sus declaraciones más allá del escenario.

La respuesta de espacios como El Marra marca una postura firme ante conductas consideradas incompatibles con la defensa de la diversidad.