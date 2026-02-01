México

Beca Rita Cetina 2026: quiénes recibirán el pago triple en febrero y por qué

Algunos beneficiarios recibirán un depósito de 5 mil 700 pesos

Guardar
Los beneficiarios de la Beca
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina se preparan para recibir su primer pago del año que se distribuirá en febrero.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina se preparan para recibir su primer pago del año que se distribuirá en febrero. La gran mayoría recibirá lo que normalmente entrega el programa, sin embargo, algunos obtendrán un pago triple.

El programa que busca apoyar a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país se ha enfocado en beneficiar a estudiantes de secundaria. Sin embargo, este año incorporará a niños de primaria y posteriormente de preescolar.

La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Beca Rita Cetina 2026: monto
Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

¿Quiénes recibirán el pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026?

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que recibirán un pago triple en febrero son aquellos que se registraron en septiembre de 2025 y recibieron su tarjeta del Bienestar en enero de este año.

Estos estudiantes recibirán un depósito de 5 mil 700 pesos que será correspondiente a los bimestres de septiembre-octubre 2025, noviembre-diciembre 2025 y enero-febrero 2026.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la beca?

Además, es posible consultar el saldo de la Beca Rita Cetina en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar, lo que permite acceso presencial a la información de la cuenta. Para mantener un seguimiento regular y preciso, se recomienda instalar la aplicación móvil oficial, que ofrece la opción de monitorear los movimientos financieros en todo momento.

Quienes deseen revisar el estatus y los depósitos de la beca en línea deben contar con la CURP propia o la de los hijos. El proceso consiste en acceder al portal oficial del Buscador de Estatus, ingresar la CURP correspondiente, elegir la opción de Bancarización donde se visualizan los detalles de los pagos, y seleccionar el periodo que se pretende consultar.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Dentro de este apartado se despliegan el método de pago empleado, el estado actual del depósito, la fecha de realización y los periodos que abarca. Una vez identificada la fecha de cobro asignada a la Beca Rita Cetina, es posible verificar si el depósito ya se encuentra disponible tanto en el Buscador de Estatus en Línea como en la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Montos de la Beca Rita Cetina en 2026

Las autoridades informaron que los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

  • Alumnos de primaria: recibirán 2 mil 500 pesos pesos en un solo pago.
  • Alumnos de secundaria: recibirán 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional).

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaPagos triplePagosDepósitosFebrero 2026Becas del BienestarProgramas del BienestarProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Allan Saint-Maximin se marcha del América tras episodio de racismo

En medio de diversos rumores sobre quién sería el próximo jugador en salir, el equipo azulcrema hace oficial la partida del atacante

Allan Saint-Maximin se marcha del

Se registra sismo en San Marcos, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en San

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: afectaciones viales en Iztacalco debido al concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Las víctimas fueron identificadas como el dueño del establecimiento y un cliente

Ataque armado en un bar

Se registra sismo en Mapastepec, Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Mapastepec,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en un bar

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: serían familiares de Mario Delgado

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

¿Cuánto cuesta comer en Maizajo?: el lugar de tacos al que fue Kanye West

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

DEPORTES

Allan Saint-Maximin se marcha del

Allan Saint-Maximin se marcha del América tras episodio de racismo

Así arribó Raphael Veiga a CDMX para reportar con América

Histórico capitán con Diablos, Selección Mexicana y Grandes Ligas anuncia su retiro tras 20 años de trayectoria

Teófimo López vs Shakur Stevenson en vivo: minuto a minuto de la pelea hoy 31 de enero de 2026

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo