Beca Rita Cetina 2026: quiénes recibirán el pago triple en febrero y por qué

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina se preparan para recibir su primer pago del año que se distribuirá en febrero.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina se preparan para recibir su primer pago del año que se distribuirá en febrero. La gran mayoría recibirá lo que normalmente entrega el programa, sin embargo, algunos obtendrán un pago triple.

El programa que busca apoyar a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país se ha enfocado en beneficiar a estudiantes de secundaria. Sin embargo, este año incorporará a niños de primaria y posteriormente de preescolar.

La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

¿Quiénes recibirán el pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026?

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que recibirán un pago triple en febrero son aquellos que se registraron en septiembre de 2025 y recibieron su tarjeta del Bienestar en enero de este año.

Estos estudiantes recibirán un depósito de 5 mil 700 pesos que será correspondiente a los bimestres de septiembre-octubre 2025, noviembre-diciembre 2025 y enero-febrero 2026.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la beca?

Además, es posible consultar el saldo de la Beca Rita Cetina en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar, lo que permite acceso presencial a la información de la cuenta. Para mantener un seguimiento regular y preciso, se recomienda instalar la aplicación móvil oficial, que ofrece la opción de monitorear los movimientos financieros en todo momento.

Quienes deseen revisar el estatus y los depósitos de la beca en línea deben contar con la CURP propia o la de los hijos. El proceso consiste en acceder al portal oficial del Buscador de Estatus, ingresar la CURP correspondiente, elegir la opción de Bancarización donde se visualizan los detalles de los pagos, y seleccionar el periodo que se pretende consultar.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Dentro de este apartado se despliegan el método de pago empleado, el estado actual del depósito, la fecha de realización y los periodos que abarca. Una vez identificada la fecha de cobro asignada a la Beca Rita Cetina, es posible verificar si el depósito ya se encuentra disponible tanto en el Buscador de Estatus en Línea como en la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Montos de la Beca Rita Cetina en 2026

Las autoridades informaron que los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

Alumnos de primaria : recibirán 2 mil 500 pesos pesos en un solo pago.

Alumnos de secundaria: recibirán 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional).