Rescatan un león en vivienda de Naucalpan tras cateo

Un operativo coordinado permitió el rescate de un león adulto en una vivienda de la colonia San Lorenzo Totolinga en Naucalpan

Gracias a una denuncia ciudadana, fue posible llevar a cabo un operativo en una vivienda de la colonia San Lorenzo Totolinga, en Naucalpan, que permitió el rescate de un león adulto en una vivienda.

Quién accionó fue la Guardia Municipal en conjunto con la Fiscalía de Justicia de Naucalpan y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El gobierno municipal confirmó que la intervención se realizó tras recibir una alerta a través de las redes vecinales de seguridad.

Con base en esa información, se gestionó una orden de cateo y se desplegó la diligencia en conjunto entre la Guardia Municipal, la Fiscalía de Justicia de Naucalpan y Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El operativo ejecutado conforme a la ley, permitió confirmar la presencia de un león adulto en el domicilio señalado.

Las autoridades destacaron que la acción refrenda su compromiso con la legalidad, la seguridad y la protección de la fauna.

La Guardia Municipal publicó en su cuenta de Facebook una imagen del felino dentro de una jaula y aclaró: “Se está en espera de la intervención de la PROFEPA para el seguimiento correspondiente”, dejando en manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los pasos posteriores para el manejo del animal.

Rescate reciente de un tigre en Cuautitlán Izcalli

El caso de Naucalpan se suma a otro ocurrido menos de dos semanas antes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde autoridades municipales y federales rescataron un tigre adulto que se encontraba en una vivienda de la colonia Hacienda del Parque.

Según el gobierno local, la PROFEPA llevó a cabo el procedimiento con el apoyo de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

El operativo incluyó el resguardo del perímetro y la asistencia en el traslado del tigre fuera del inmueble. Posteriormente, el animal fue llevado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en el estado de Puebla.

Sobre este último caso, el alcalde Daniel Serrano Palacios explicó en conferencia de prensa que el tigre fue hallado sedado y abandonado.

Agregó que las autoridades mantienen una línea de investigación abierta para determinar las circunstancias de su presencia en la vivienda.

Puntos clave del rescate a felinos en viviendas

  • Un león adulto fue rescatado en Naucalpan tras una denuncia ciudadana y un cateo coordinado.
  • Las autoridades esperan la intervención de la PROFEPA para definir el destino del animal.
  • En menos de 15 días, también se rescató un tigre adulto en Cuautitlán Izcalli, trasladado a Puebla para su resguardo.
  • El alcalde de Cuautitlán Izcalli reportó rescates previos de otras especies silvestres y llamó a la ciudadanía a no mantener animales exóticos en cautiverio.

Esta situación pone de relieve los retos que enfrentan las autoridades mexicanas para proteger tanto la seguridad de los vecinos como la vida silvestre.

