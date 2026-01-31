México

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

Una actividad en el Centro Histórico invita a crear mensajes únicos para personas especiales, rescatando la tradición epistolar en pleno siglo XXI

El palacio postal hará un
El palacio postal hará un taller (Gemini)

En la ciudad siempre existen nuevas formas de sorprender a quienes más importan.

Para quienes buscan una experiencia diferente este febrero, el Palacio Postal de la Ciudad de México presenta una invitación especial para expresar sentimientos de manera tangible.

El taller “Postales del Amor y la Amistad” permite crear y enviar cartas de San Valentín, fusionando tradición y creatividad en un espacio emblemático del Centro Histórico.

¿Qué habrá en el taller?

Durante esta jornada, los asistentes podrán acceder a un espacio diseñado para crear postales personalizadas con materiales inspirados en la temporada.

Una persona entrega un sobre
Una persona entrega un sobre con un corazón rojo dibujado a otra que sostiene dos rosas rojas, simbolizando el intercambio de cariño y afecto en una celebración romántica. La imagen evoca el espíritu del Día de San Valentín y los pequeños actos de amor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad principal consiste en redactar mensajes dedicados a personas especiales, guiados por la consigna: “Expresa tus sentimientos para esa persona especial a través de la postal”, como se lee en la convocatoria oficial.

El ambiente del Palacio Postal ofrece el marco ideal para inspirar palabras sinceras y únicas.

Además, se brindará un kit de envío postal a quienes deseen que su carta llegue por correo tradicional.

El objetivo es rescatar una costumbre que, aunque parece lejana en la era digital, conserva una carga emocional significativa.

Según los organizadores, “la experiencia de recibir una carta escrita a mano sigue siendo insustituible”.

CIUDAD DE MÉXICO, 14FEBRERO2016.- El
CIUDAD DE MÉXICO, 14FEBRERO2016.- El próximo 17 de febrero el Palacio Postal o Edificio de Correos de México cumplirá 109 años. Por su valor estético relevante, el Palacio Postal fue declarado Monumento Artístico de la Nación el 4 de mayo de 1987. FOTO: CUARTOSCURO.COM

¿Cuánto cuesta y dónde será?

La participación en el taller es gratuita, mientras que el kit de envío tiene un costo de 30 pesos. El evento se llevará a cabo en el Patio de Carteros del Palacio Postal, ubicado en Tacuba 1, Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El acceso es libre para todas las edades, lo que facilita compartir la experiencia con amigos o familiares.

Para quienes requieran información adicional o deseen resolver dudas, se encuentra disponible el correo electrónico museopostal@correosdemexico.gob.mx.

Fecha, horarios y recomendaciones

El taller se realizará este 31 de enero, desde las 11:00 hasta las 14:00 horas. Se recomienda llegar temprano para asegurar un lugar y aprovechar al máximo los materiales disponibles.

CIUDAD DE MÉXICO, 14FEBRERO2016.- El
CIUDAD DE MÉXICO, 14FEBRERO2016.- El próximo 17 de febrero el Palacio Postal o Edificio de Correos de México cumplirá 109 años. Por su valor estético relevante, el Palacio Postal fue declarado Monumento Artístico de la Nación el 4 de mayo de 1987. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Los organizadores sugieren que los asistentes lleven consigo los datos postales de las personas a quienes deseen enviar sus cartas.

“La invitación se extiende a quienes buscan una forma distinta de celebrar el afecto, sin importar la edad ni el motivo”, comparten los responsables del Palacio Postal.

La actividad promete ser una alternativa para quienes desean regalar algo más que un mensaje digital durante el Día de San Valentín.

