México: cotización de apertura del euro hoy 30 de enero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

En la jornada de hoy el euro se cotiza al inicio a 20,60 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,21% frente a los 20,55 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula un ascenso 0,32% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un descenso del 7%.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, cambia el sentido del dato previo, en el que se anotó una disminución del 0,06%, mostrando que es incapaz de asentar una tendencia definida. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 4,26%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (9,38%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

