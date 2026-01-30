México: cotización de apertura del dólar hoy 30 de enero de USD a MXN

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 17,27 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,29% comparado con los 17,22 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.
Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 0,51%, de modo que en el último año aún mantiene un descenso del 15,65%.
Comparando este dato con el de jornadas pasadas, encadena tres sesiones seguidas en cifras positivas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es sutilmente superior a la acumulada en el último año, por lo que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.
