Valor de cierre del euro en México este 29 de enero de EUR a MXN

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 20,61 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,07% si se compara con la cotización de la jornada anterior, cuando cotizó a 20,62 pesos, reporta Dow Jones.
En relación a los últimos siete días, el euro anota una subida 0,92%; por contra desde hace un año todavía mantiene una bajada del 6,57%.
Analizando este dato con el de días previos, con este dato frenó la racha que marcaba en las cuatro jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual ahora mismo.
