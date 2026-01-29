México

Valor de cierre del euro en México este 29 de enero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en México este 29 de enero de EUR a MXN

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 20,61 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,07% si se compara con la cotización de la jornada anterior, cuando cotizó a 20,62 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro anota una subida 0,92%; por contra desde hace un año todavía mantiene una bajada del 6,57%.

Analizando este dato con el de días previos, con este dato frenó la racha que marcaba en las cuatro jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual ahora mismo.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: cierran Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Morena y PT irán juntos a la elección de Coahuila en 2026, dejan fuera de la alianza al PVEM

Luisa Alcalde y Alberto Anaya firmaron un convenio de coalición en el estado, con lo que confirmaron su lejanía con el Partido Verde

Morena y PT irán juntos

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

El exintegrante de La Casa de los Famosos México contestó fiel a su estilo y dejó claro que no se avergüenza de sus inicios

Aarón Mercury responde a las

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga Saudí

Gracias a su racha goleadora y su destacada actuación, el delantero del Al-Qadisiya se ha situado por encima del astro portugués en la tabla de goleo

Julián Quiñones supera a Cristiano

Mi Beca para Empezar 2026: fecha exacta del pago de febrero para todos los beneficiarios

Se trata del sexto pago del ciclo escolar 2025-2026, de acuerdo con el calendario de depósitos del Fideicomiso Bienestar Educativo

Mi Beca para Empezar 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos sujetos por

Procesan a dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín, presunta expareja de un miembro del Cártel de Caborca

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

Sheinbaum anunció que irá a Sinaloa tras ataque armado a diputados de MC en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury responde a las

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

Roberto Palazuelos da detalles del intento de asalto a su hotel en Tulum donde su empleado fue violentado

Adrián Marcelo vuelve a casa de sus padres entre rumores de divorcio

Vica Andrade revela que Memo del Bosque sabía que su muerte estaba próxima

Dani Martín regresa a México con un show inolvidable que une a El Canto del Loco y sus éxitos como solista

DEPORTES

Julián Quiñones supera a Cristiano

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga Saudí

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo

Papá de David Benavidez lanza contundente advertencia al Zurdo Ramírez previo a la pelea: “Vamos a destruir”

CONCACAF Champions Cup 2026: con estos jugadores Toluca se prepara para el torneo