Trapear con sal: para qué sirve y cómo se debe hacer este truco de limpieza con efectividad

La mezcla de sal gruesa, vinagre y bicarbonato de sodio refuerza la eliminación de gérmenes y manchas difíciles en superficies domésticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, la sal ha dejado de ser solo un ingrediente culinario para convertirse en un recurso clave en los métodos de limpieza.

El método de trapear con sal responde a la preferencia por alternativas naturales y económicas, y mantiene vigentes prácticas que buscan la higiene.

La técnica de limpieza con sal consiste en preparar una mezcla de agua caliente, sal gruesa y vinagre blanco.

Este procedimiento es apreciado por su capacidad para limpiar y desinfectar pisos, y se presenta como una opción habitual frente a los productos químicos, favoreciendo un hogar limpio naturalmente.

Cómo trapear con sal para mantener el hogar limpio

Trapear con sal, vinagre blanco y agua caliente permite desinfectar pisos de manera natural y segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barre o aspira el piso para eliminar polvo y suciedad suelta. Llena un balde con agua tibia. Agrega una o dos cucharadas de sal al agua y mezcla bien hasta disolverla Sumerge el trapeador en la solución salina y escúrrelo para evitar exceso de agua Pasa el trapeador sobre el piso, cubriendo toda la superficie Enjuaga el trapeador regularmente en el balde para retirar suciedad Si el agua se ensucia mucho, cámbiala y agrega sal de nuevo Deja secar el piso al aire Limpia y seca el trapeador después de usarlo

Cómo hacer la mezcla para trapear con sal

Para llevar a cabo este proceso se recomienda emplear un litro de agua caliente, media taza de sal gruesa o sal del mar y media taza de vinagre blanco.

La versatilidad de la sal permite aplicarla en limpieza de tazas, desagües, inodoros, juguetes, zapatos y superficies de cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se desea, es posible añadir media taza de bicarbonato de sodio para potenciar el efecto desinfectante o aplicar la mezcla en otras superficies del hogar.

Debe verter el agua caliente en un balde, incorporar la sal y el vinagre blanco, y mezclar hasta disolver totalmente la sal.

Si añade bicarbonato de sodio, hágalo en este paso. Posteriormente, introduzca la escoba o el trapeador limpio en la solución y pase por todo el piso como de costumbre.

Para mejores resultados, es recomendable enjuagar el piso con agua limpia después de la limpieza, especialmente si es de cerámica o piedra, para evitar residuos. Este método puede repetirse semanalmente.

¿Por qué la sal ayuda a la limpieza?

La sal gruesa destaca por sus beneficios en la desinfección, eliminación de olores y cuidado de pisos en hogares con niños o mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios de la sal en limpieza, destaca su capacidad para desinfectar superficies, quitar manchas difíciles y neutralizar malos olores.

Al emplear la combinación de sal, vinagre y, si corresponde, bicarbonato de sodio, también puede usarse para destapar desagües sin recurrir a productos agresivos.

Además, este sistema ayuda a prolongar la vida útil de la escoba y el trapeador, al eliminar la suciedad incrustada y los gérmenes en las cerdas.

La sal es conocida tanto por potenciar sabores en la cocina como por sus propiedades abrasivas y desinfectantes.

En la limpieza del hogar, juega un papel central al ofrecer una alternativa natural y efectiva para eliminar manchas y olores.

Usos de la sal en la limpieza

La versatilidad de la sal se refleja en su aplicación a otros ámbitos del hogar:

limpia manchas de café o té en tazas

ayuda a blanquear ropa

elimina la grasa en ollas y sartenes

Mantiene libre de olores el refrigerador y las superficies de cocina

Desinfecta juguetes infantiles

Absorbe humedad en alfombras y desodoriza zapatos al dejar bolsitas de sal en su interior por la noche.

Asimismo, la combinación de sal, bicarbonato y vinagre resulta eficaz para desatascar desagües o mantener limpio el inodoro sin recurrir a químicos.

La sal gruesa o del mar, libre de aditivos y colorantes, resulta especialmente adecuada para limpiar ambientes donde hay niños, mascotas o personas alérgicas.