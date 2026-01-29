Hormibús: recorridos y horarios del tren turístico gratuito que recorre Azcapotzalco

El Hormibús se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Azcapotzalco, al ofrecer recorridos gratuitos que permiten a visitantes y habitantes conocer la riqueza histórica y cultural de la demarcación. Este tranvía realiza rutas guiadas a lo largo de los sitios más emblemáticos del centro de Azcapotzalco, presentando leyendas y relatos que forman parte de la identidad local.
A bordo del Hormibús, los pasajeros recorren calles y plazas que han sido testigos del desarrollo de la alcaldía, pasando por barrios tradicionales, museos, templos y monumentos representativos. Los guías comparten historias y curiosidades sobre personajes y hechos destacados, haciendo de cada viaje una experiencia educativa y entretenida.
La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes y acercar a más personas a la historia de Azcapotzalco. El recorrido, disponible en distintos horarios durante la semana, es una oportunidad para descubrir rincones poco conocidos y apreciar la arquitectura y tradiciones del lugar. Además, quienes se suman al trayecto pueden disfrutar de una perspectiva diferente de la Ciudad de México, recorriendo el pasado y presente de Azcapotzalco sin costo alguno.
Historia de la alcaldía Azcapotzalco
Azcapotzalco es una de las demarcaciones más antiguas de la Ciudad de México. Su nombre proviene del náhuatl y significa “en el lugar de las hormigas”. Antes de la llegada de los españoles, fue el centro de un importante señorío tepaneca, cuyo poder político y militar influyó en el desarrollo del Valle de México. Bajo el liderazgo de Tezozómoc, Azcapotzalco llegó a dominar varias regiones y estableció alianzas con diferentes pueblos.
Tras la conquista, el territorio se transformó en una zona agrícola que abasteció a la capital virreinal, caracterizándose por sus chinampas, canales y haciendas. Con el paso de los siglos, la urbanización modificó su paisaje, integrando barrios históricos, templos coloniales y espacios industriales. Actualmente, Azcapotzalco conserva vestigios de su pasado prehispánico y colonial, combinando tradiciones con una vida urbana dinámica y una oferta cultural que refleja su relevancia histórica en la Ciudad de México.
Horarios de los recorridos gratuitos por Azcapotzalco
Salida:
Bahía del Hormibús (Frente al Dux de Venecia).
Miércoles a Viernes
- 11:00 La Nave del Olvido
- 13:00 Clavería / Museos
- 16:00 San Juan Tlihuaca / Lienzo Charro
- 18:00 Santa Catarina / Leyendas
Sábado
- 10:00 Santa Catarina
- 11:00 San Juan Tlihuaca
- 13:00 Museos de Tezozómoc
- 14:00 La Nave del Olvido
- 16:00 La Nave del Olvido
- 18:00 Clavería
Domingo
- 10:00 Santa Catarina
- 11:00 San Juan Tlihuaca
- 13:00 Museos
- 16:00 La Nave del Olvido
- 17:00 La Nave del Olvido
- 18:00 Leyendas
Recorrido guiado a pie por el Centro Histórico:
- 12:00
- 17:00
Atención:
De 8:00 a 20:00 horas
Teléfono:
55 9823 2655