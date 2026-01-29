México

Hormibús: recorridos y horarios del tren turístico gratuito que recorre Azcapotzalco

El tren sin costo permite a vecinos y turistas explorar sin costo los lugares más representativos de la alcaldía


El tren sin costo permite a vecinos y turistas explorar sin costo los lugares más representativos de la alcaldía. (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El Hormibús se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Azcapotzalco, al ofrecer recorridos gratuitos que permiten a visitantes y habitantes conocer la riqueza histórica y cultural de la demarcación. Este tranvía realiza rutas guiadas a lo largo de los sitios más emblemáticos del centro de Azcapotzalco, presentando leyendas y relatos que forman parte de la identidad local.

A bordo del Hormibús, los pasajeros recorren calles y plazas que han sido testigos del desarrollo de la alcaldía, pasando por barrios tradicionales, museos, templos y monumentos representativos. Los guías comparten historias y curiosidades sobre personajes y hechos destacados, haciendo de cada viaje una experiencia educativa y entretenida.

La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes y acercar a más personas a la historia de Azcapotzalco. El recorrido, disponible en distintos horarios durante la semana, es una oportunidad para descubrir rincones poco conocidos y apreciar la arquitectura y tradiciones del lugar. Además, quienes se suman al trayecto pueden disfrutar de una perspectiva diferente de la Ciudad de México, recorriendo el pasado y presente de Azcapotzalco sin costo alguno.


El Hormibís cuenta con diversos horarios. (@turismocdmx)

Historia de la alcaldía Azcapotzalco

Azcapotzalco es una de las demarcaciones más antiguas de la Ciudad de México. Su nombre proviene del náhuatl y significa “en el lugar de las hormigas”. Antes de la llegada de los españoles, fue el centro de un importante señorío tepaneca, cuyo poder político y militar influyó en el desarrollo del Valle de México. Bajo el liderazgo de Tezozómoc, Azcapotzalco llegó a dominar varias regiones y estableció alianzas con diferentes pueblos.

Tras la conquista, el territorio se transformó en una zona agrícola que abasteció a la capital virreinal, caracterizándose por sus chinampas, canales y haciendas. Con el paso de los siglos, la urbanización modificó su paisaje, integrando barrios históricos, templos coloniales y espacios industriales. Actualmente, Azcapotzalco conserva vestigios de su pasado prehispánico y colonial, combinando tradiciones con una vida urbana dinámica y una oferta cultural que refleja su relevancia histórica en la Ciudad de México.


Uno de los sitios más emblemáticos de la alcaldía es el Parque de la China, en la colonia Clavería. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Horarios de los recorridos gratuitos por Azcapotzalco

Salida:

Bahía del Hormibús (Frente al Dux de Venecia).

Miércoles a Viernes

  • 11:00 La Nave del Olvido
  • 13:00 Clavería / Museos
  • 16:00 San Juan Tlihuaca / Lienzo Charro
  • 18:00 Santa Catarina / Leyendas

Sábado

  • 10:00 Santa Catarina
  • 11:00 San Juan Tlihuaca
  • 13:00 Museos de Tezozómoc
  • 14:00 La Nave del Olvido
  • 16:00 La Nave del Olvido
  • 18:00 Clavería

Domingo

  • 10:00 Santa Catarina
  • 11:00 San Juan Tlihuaca
  • 13:00 Museos
  • 16:00 La Nave del Olvido
  • 17:00 La Nave del Olvido
  • 18:00 Leyendas

Recorrido guiado a pie por el Centro Histórico:

  • 12:00
  • 17:00

Atención:

De 8:00 a 20:00 horas

Teléfono:

55 9823 2655

