México

Detienen a cuatro personas en Nezahualcóyotl por presunta falsificación de dinero

En la escena autoridades inspeccionaron un automóvil en el que localizaron artefactos presuntamente relacionados a la falsificación de moneda

Caen cuatro personas por presunta falsificación de dinero. Foto: (Gobierno de Nezahualcóyotl)

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, detuvieron a cuatro personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsificación de moneda, durante un operativo preventivo realizado en la colonia Benito Juárez, en este municipio del oriente del Estado de México.

La detención se llevó a cabo como parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención del delito que realizan las corporaciones de seguridad en la zona. De acuerdo con el reporte oficial, los efectivos policiales detectaron un vehículo color plata que levantó sospechas, por lo que procedieron a marcarle el alto para realizar una revisión preventiva conforme a los protocolos establecidos.

Al inspeccionar el interior de la unidad, los uniformados localizaron billetes presuntamente falsos, así como hojas impresas con denominaciones de 100, 200 y 500 pesos, además de una impresora y una cortadora tipo guillotina, herramientas que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido utilizadas para la elaboración de papel moneda apócrifo. Asimismo, durante la revisión se encontraron envoltorios con características propias de narcóticos, lo que amplió las líneas de investigación en torno a los ahora detenidos.

En la escena se encontraron billetes presuntamente falsos. Foto:; (Gobierno Municipal)

Las primeras indagatorias indican que las personas aseguradas podrían estar relacionadas con una banda delictiva que opera en la zona oriente del Estado de México, dedicada a la falsificación y circulación de moneda falsa.

Este tipo de actividades ilícitas representa un riesgo tanto para comerciantes como para la ciudadanía en general, al afectar directamente la economía local y generar pérdidas económicas.

Tras su detención, las cuatro personas, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Nezahualcóyotl Palacio, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. Será esta autoridad la encargada de determinar la situación legal de los implicados y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Policías habían interceptado un vehículo sospechoso en donde se detuvo a las cuatro personas tras encontrar dinero, material y presuntos narcóticos en el cateo. Foto: (Gobierno Municipal)

Cabe señalar que la falsificación de moneda es considerada un delito grave en México, ya que atenta contra la economía nacional y la confianza en el sistema financiero. De acuerdo con la legislación vigente, este ilícito puede ser sancionado con penas de hasta 12 años de prisión y multas de hasta mil días, dependiendo de la gravedad del caso y de la participación de cada involucrado.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales para combatir los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de la comunidad, mediante operativos estratégicos y acciones de inteligencia. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades y reportar cualquier actividad sospechosa.

Finalmente, la corporación recordó que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 55 5743 4343, línea habilitada para atender reportes y solicitudes de apoyo de manera inmediata.

