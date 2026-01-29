Alcalde de Cajeme, Sonora, denuncia amenazas en medio de señalamientos por proteger policías vinculados al crimen organizado

Lamarque atribuye los señalamientos en su contra a campañas negras con trasfondo político.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, denunció públicamente haber sido víctima de amenazas y ataques mediáticos, en un contexto marcado por señalamientos que lo vinculan con un presunto encubrimiento de policías municipales relacionados con el crimen organizado.

La declaración fue realizada a través de un video difundido en redes sociales, donde el edil rechazó cualquier acto de protección indebida y atribuyó las acusaciones a una posible estrategia política en su contra.

Javier Lamarque denuncia amenazas y rechaza protección a policías

En el mensaje difundido, Lamarque aseguró que su administración mantiene una política de “cero impunidad” para cualquier elemento de seguridad pública que incurra en irregularidades.

Afirmó que no existe protección para ningún funcionario y que cualquier conducta indebida será investigada y sancionada conforme a la ley.

Alcalde denuncia amenazas en su contra y persecución política Crédito: redes sociales

El alcalde reconoció la existencia de señalamientos y amenazas recientes, aunque subrayó que estos no han modificado la postura de su gobierno frente al combate a la delincuencia.

Recalcó que las corporaciones de seguridad tienen instrucciones claras de actuar sin distinción alguna contra grupos criminales.

Señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado

Las acusaciones surgieron principalmente a través de una página en redes sociales donde se denuncian presuntos actos de corrupción y supuestos nexos de elementos de la policía municipal con organizaciones criminales, además de cuestionamientos directos hacia el presidente municipal.

Ante ello, Lamarque indicó que todos los señalamientos con sustento son investigados por las instancias correspondientes y pidió a la ciudadanía presentar denuncias formales.

El crimen organizado continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad en la región. Credito:cuartoscuro

Señaló que, en los casos donde se han detectado irregularidades, se ha procedido con sanciones administrativas, despidos y denuncias ante la Fiscalía.

Campañas negras y escenario político rumbo a 2027

El alcalde vinculó estos ataques a un contexto político, luego de haber manifestado públicamente su interés en buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora.

Consideró que las publicaciones y señalamientos podrían formar parte de “campañas negras” que suelen intensificarse en procesos electorales.

Lamarque afirmó estar preparado para enfrentar más ataques de este tipo y sostuvo que su gobierno continuará operando con normalidad, priorizando la seguridad y la legalidad en Cajeme.

Seguridad en Cajeme: detención de objetivo criminal de alto impacto

En paralelo a la polémica política, las autoridades estatales y federales informaron sobre un golpe relevante contra la criminalidad en Cajeme.

Jesús Iván ‘N’, alias ‘El Chino Arce’, fue detenido como objetivo criminal de alto impacto en Cajeme.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina, detuvieron en Ciudad Obregón a Jesús Iván “N”, alias “El Chino Arce”, identificado como jefe de una célula criminal generadora de violencia.

El detenido contaba con cinco órdenes de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa, además de una ficha de recompensa vigente.

De acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con múltiples hechos violentos ocurridos entre 2023 y 2025, incluido un ataque armado que dejó ocho personas muertas y decenas de lesionados.

Principales delitos imputados a Jesús Iván “N”

Homicidio calificado

Tentativa de homicidio

Asociación delictuosa

Privación ilegal de la libertad agravada

Participación en ataques armados de alto impacto

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que solicitará la pena máxima conforme a derecho, mientras el caso avanza ante la autoridad judicial.