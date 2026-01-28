Sabrina Sabrok quiere entrar a La Casa de los Famosos, pero cree que la producción teme que “haga algo muy fuerte”

Sabrina Sabrok reclama que los realities de televisión pierden autenticidad y espontaneidad al evitar personalidades como la suya (Foto: Cortesía)

El interés de Sabrina Sabrok por ingresar a los realities de máxima audiencia se ha convertido en foco de debate, tanto por sus criterios para participar como por el temor que genera su personalidad entre los productores.

La vedette y cantante de heavy metal aseguró en recientes declaraciones, retomadas por medios de espectáculos, que la industria teme su presencia, al considerar que podría romper el esquema tradicional de estos formatos.

Desde su visión, los programadores de “La Casa de los Famosos” y “La Granja VIP” evitan ficharla por su estilo directo y provocador, una postura que –según Sabrok– ha derivado en que la televisión pierda el atractivo y la espontaneidad que caracterizaban a los realities en sus primeras etapas.

Productores de 'La Casa de los Famosos' y 'La Granja VIP' descartan a Sabrina Sabrok por considerar que podría romper el esquema tradicional del formato (Foto: Instagram)

Quiere convivir con Alfredo Adame y ‘mujeres guapas’

La artista expresó su deseo de convivir con participantes polémicos y con quienes mantiene amistad, como Alfredo Adame. “Con Adame me gustaría entrar porque él es mi amigo”, dijo, y añadió, fiel a su estilo, que le agradaría compartir la experiencia con “muchas mujeres guapas para hacer cositas”, comentario que, de inmediato, generó reacciones intensas en redes sociales.

Sabrok afirmó con confianza: “A mí me encantaría entrar a un reality, pero sé que voy a hacer un desmadre”. La cantante considera que estos formatos necesitan, precisamente, personajes que generen intriga, discusiones y conversación social.

No duda de su capacidad para sobresalir en este entorno, y va más allá: “Yo sé que si entro, gano seguro porque armo un desmadre”.

Sabrina Sabrok desea convivir en realities con personalidades polémicas como Alfredo Adame y mujeres guapas, generando intensas reacciones en redes sociales (Foto: Instagram de Sabrina Sabrok)

Sabrina ya ha hecho audiciones para La Casa de los Famosos y La Granja VIP

Sus intentos por incorporarse a producciones de alto perfil incluyeron castings para ambos reality shows mencionados anteriormente. Sin embargo, la respuesta siempre ha sido negativa. La artista especuló sobre los motivos:

“Capaz que les da miedo que yo haga algo muy muy fuerte”, deslizó, al referirse al juicio que algunos productores tendrían sobre su historial mediático.

El descontento de Sabrok no solo es hacia las decisiones de los responsables de casting, sino también hacia la evolución de los realities actuales. “Para mí está muy aburrido. Yo lo haría más picante… lo haría más divertido”.

Definió estos espacios como “muy fresas” y consideró que les falta la “controversia real” y la valentía de mostrar perfiles auténticos frente a las cámaras.

Según Sabrina Sabrok, los realities actuales carecen de controversia real y prefieren perfiles controlados, lo que afecta la audiencia y repercusión (Foto: Cortesía Sabrina Sabrok)

Segura de ponerle ‘picante’ a un formato ‘fresa’

Además, Sabrok dirigió un mensaje a los productores del sector: “Tampoco se preocupen tanto”, pidió, asegurando que sabe manejarse dentro del show sin que la situación se desborde.

En su análisis, la industria prefiere perfiles controlados, lo que, según considera, ha restado impacto y rating a los formatos de encierro. Para Sabrok, sumarse a uno de estos realities es sumar “picante a un platillo sin sabor” y está convencida de que su integración revitalizaría cualquier programa plano, devolviéndole el interés del público y la repercusión en redes sociales.

Su entusiasmo por regresar a la televisión permanece intacto, a la espera de una oportunidad que demuestre, afirma, que su nombre nunca pasa inadvertido en pantalla.