Exsecretaria de Finanzas de Omar Fayad es inhabilitada por presunto desvío de 800 mdp a banco en quiebra

También fueron inhabilitados otros tres colaboradores directos de Fayad durante su gobierno en Hidalgo

El gobierno del estado de Hidalgo aplicó una sanción administrativa a Delia Jessica Blancas Hidalgo, quien fue titular de la Secretaría de Finanzas durante la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses, por el presunto desvío de recursos públicos.

De acuerdo con información de Proceso, la Secretaría de Contraloría estatal determinó que Blancas Hidalgo y otros tres exservidores públicos participaron en la colocación de más de 800 millones de pesos en Banco Accendo, institución que posteriormente perdió su autorización para operar y se encuentra en proceso de liquidación judicial. Debido a esa decisión, el Estado no ha podido disponer de esos fondos, lo que se traduce en un daño aproximado de 863 millones de pesos al erario.

Además de la exsecretaria de Finanzas, fueron inhabilitados:

  • César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos.
  • Juan Luis García Hernández, exdirector general de Ingresos.
  • Ignacio Valdez Benítez, exsubsecretario de Administración de la Secretaría de Salud.

Las resoluciones, inscritas en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, señalan incumplimiento de funciones como motivo de la sanción, que implica la suspensión para ocupar cargos públicos, aunque no se aplicó multa económica directa.

El caso data de 2021, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización de operación a Banco Accendo por irregularidades financieras. A pesar de advertencias sobre el riesgo, los recursos no fueron retirados a tiempo. Hasta el momento, las autoridades de Hidalgo han iniciado acciones legales para intentar recuperar los fondos, aunque el resultado final del proceso de liquidación judicial aún es incierto.

