Muerte de Alexis Ortega: a qué personajes dio voz el actor además de Spider-Man de Tom Holland

Alexis Ortega no solo fue la voz de Spider-Man para toda una generación. (Redes sociales)

La comunidad del doblaje y el entretenimiento en México atraviesa un momento de duelo tras conocerse que Alexis Ortega, actor de teatro, televisión y doblaje, falleció en la Ciudad de México a los 38 años de edad.

La noticia fue confirmada por Anime Latin Dubbing Awards (ALDA), que emitió un mensaje de condolencia a familiares, amigos y colegas del gremio. El impacto de la muerte de Ortega se reflejó de inmediato en redes sociales, donde su nombre se posicionó entre las tendencias y búsquedas más activas.

(Captura de pantalla)

¿A qué personajes les dobló la voz?

Más allá de consolidarse como la primera voz de Spider-Man/Peter Parker (Tom Holland) en el Universo Cinematográfico de Marvel, Alexis Ortega construyó una trayectoria diversa en cine, televisión, animación, videojuegos y plataformas digitales.

Desde su debut en el doblaje en 2014, su versatilidad le permitió interpretar tanto protagonistas como personajes secundarios en producciones de alto perfil.

Entre los personajes y proyectos más destacados de Ortega figuran:

Tadashi Hamada en Grandes Héroes. (Captura de pantalla)

Tadashi Hamada en la película animada Grandes héroes y en Grandes héroes: La serie .

Ryan “Inside” Laney en Cars 3 .

Voces adicionales en Buscando a Dory , Rogue One: Una historia de Star Wars y Grandes amigos .

Peter Parker/El Hombre Araña en Spider-Man de Marvel (serie animada), Guardianes de la Galaxia y Marvel: Aventuras de Súper Héroes .

Jack en Goldie y Osito y personajes en Peppa .

Flint (Coy Stewart) en Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D. y Gideon LeMarchal (Daniel Zovatto) en Revenge .

Chandler Hallow en el canal MrBeast Gaming (segundo doblaje).

Voces adicionales en el documental Beckham: Salva a nuestro equipo .

Tobio Kageyama en el anime Haikyuu!! .

Inosuke Hashibira en Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles .

Zenkichi Hasegawa en Persona 5 Strikers .

Yudal en Final Fantasy VII Remake .

Varios personajes en la serie The Boys.

Ortega fue responsable de la mítica frase “No me quiero ir, señor Stark”, pronunciada por Spider-Man en Avengers: Infinity War. Esta línea se volvió viral y se transformó en símbolo entre los seguidores del superhéroe.

Carrera actoral más allá del doblaje

El talento de Alexis Ortega no se limitó al doblaje. En la televisión nacional, participó en series de alcance internacional. Destaca su papel como Jorge “El Burro” Van Rankin en Luis Miguel: La Serie, producción de Netflix.

También interpretó a Federico “DJ Freddy” Limantour en La casa de las flores, y tuvo participaciones en El candidato y Las viudas de los jueves.

Ortega compaginó su trabajo en el doblaje con la actuación en cámara y el teatro, estableciendo un perfil multifacético dentro del panorama artístico mexicano.

Reacciones por su muerte

Alexis Ortega, actor de doblaje mexicano, falleció este lunes. (Anayeli Tapia/Infobae)

La muerte de Alexis Ortega generó reacciones inmediatas en la industria y entre los fanáticos. Anime Latin Dubbing Awards compartió el siguiente mensaje: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones.”

Figuras reconocidas del doblaje como Lalo Garza también expresaron su pesar, mientras que numerosos mensajes de homenaje y agradecimiento circularon en redes sociales.

“Hace apenas 2 semanas estábamos trabajando juntos... ¡Qué terrible noticia! QEPD Alexis Ortega”, comentó Lalo Garza en una publicación.

El legado de Ortega queda marcado como la voz que acompañó el debut de Spider-Man en el MCU para el público latinoamericano, y como un representante de la nueva generación del doblaje, capaz de integrar formatos tradicionales y digitales.