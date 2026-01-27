Muere a los 38 Alexis Ortega, voz en español del Spider-Man de Tom Holland en el UCM

La inesperada partida de Alexis Ortega, la voz latina de Spider-Man, conmociona al mundo del doblaje (IG)

La muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje y voz latinoamericana de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), generó conmoción en la comunidad del entretenimiento y el doblaje.

Con solo 38 años, Ortega se posicionó como referente del doblaje en español para el público latinoamericano, estableciendo el tono del Hombre Araña durante una etapa fundamental de la franquicia.

Si bien la noticia se difundió en redes sociales por organizaciones como Anime Latin Dubbing Awards y World Dubbing News, hasta el momento no hay detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento ni algún comunicado de su familia.

El impacto de su pérdida se reflejó en las reacciones inmediatas de colegas y seguidores. Diversas figuras del gremio del doblaje expresaron mensajes de despedida a través de plataformas digitales, resaltando la impronta de Ortega en proyectos de alto perfil y su estrecha relación con personajes icónicos.

La última huella de Alexis Ortega en redes sociales: una imagen junto a su perro antes de la tragedia, en noviembre de 2025 (IG)

Una inesperada partida

La organización Anime Latin Dubbing Awards publicó: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”.

Hasta ahora, no se anunciaron homenajes ni detalles sobre servicios funerarios.

La noticia tomó por sorpresa a la comunidad, dada la ausencia de reportes previos sobre problemas de salud y la reciente actividad profesional de Ortega.

La última publicación en redes sociales de Alexis Ortega data de hace más de dos meses, donde compartió una imagen junto a su perro. No existen registros públicos de hospitalizaciones ni menciones a afecciones médicas graves.

Ortega no mostró señales públicas que anticiparan su deceso, lo que acentuó el estupor en el medio.

Hasta el momento no existen detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento ni comunicados de sus familiares (IG)

Una trayectoria en el doblaje de superhéroes

A lo largo de su carrera, Alexis Ortega mantuvo una presencia constante en el doblaje latinoamericano. Inició como la voz de Spider-Man interpretado por Tom Holland desde su primera aparición en 2016, en Capitán América: Civil War, y continuó en Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War.

Su interpretación estableció un estándar para el personaje, tanto en el MCU como en series animadas de Marvel. Ortega también trabajó en el doblaje de series y películas de Disney, y ocupó papeles secundarios en franquicias como Star Wars: Rogue One y Big Hero 6, donde dio voz a Tadashi.

Este último título representó un hito al ser la primera película animada de Disney en adaptar personajes de Marvel para el público global.

Además de su rol como Spider-Man, Ortega formó parte del elenco de series como Luis Miguel: La Serie (Netflix), interpretando a una versión joven del “Burro” Van Rankin, y obtuvo papeles en producciones como La Casa de las Flores, donde encarnó a Federico “DJ Freddy” Limantour.

Alexis Ortega fue referente del doblaje en español y marcó una etapa clave para Spider-Man en Marvel (Marvel Studios)

El crecimiento de su carrera en la actuación lo llevó a reducir su participación en doblaje, ya que la demanda de producciones originales de plataformas como Netflix limitó su tiempo disponible para otros proyectos.

En el ámbito digital, Ortega se sumó recientemente al equipo de doblaje del canal del youtuber MrBeast, que cuenta con una audiencia global de millones de suscriptores.

El repentino fallecimiento de Ortega subraya la sorpresa y pesar en el sector, especialmente porque no existía información pública sobre complicaciones médicas recientes.

En meses recientes, Alexis Ortega sumó su talento al canal de MrBeast, expandiendo el alcance del doblaje en YouTube (IG)

Hasta este momento, sin declaraciones de la familia ni instituciones médicas, permanece la expectativa de que en los próximos días se conozca información adicional sobre las circunstancias de su muerte o la realización de homenajes formales.