Manifestación en la FGR: familiares exigen liberación de Arturo “Shevek” N, exalumno de FES Acatlán

Familiares y colectivos exigen la liberación de Arturo “Shevek” Lugo, detenido seis años después de los hechos ocurridos en la FES Acatlán.

Familiares, estudiantes y colectivos se manifestaron este martes frente a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la liberación de Arturo N, conocido como “Shevek”, activista y exalumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, detenido por presuntos delitos relacionados con hechos ocurridos en 2020 dentro de la UNAM.

Manifestación ante la FGR por la detención de Shevek

La protesta se llevó a cabo en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde los manifestantes denunciaron lo que consideran una detención desproporcionada y exigieron que el proceso judicial se lleve en libertad.

Durante la movilización, los familiares señalaron que la aprehensión de Lugo se realizó el pasado 8 de enero, casi seis años después de los hechos por los que es acusado.

Familiares se manifiestan con la FGR para exigir el debido proceso en el caso de Arturo N. Crédito: OVIALCDMX

Los asistentes demandaron que se revisen las medidas cautelares impuestas y que se investiguen de manera integral los acontecimientos ocurridos en abril de 2020, en los que varios estudiantes denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y sexuales dentro del plantel universitario.

¿Quién es Arturo “Shevek”?

Arturo N, conocido como “Shevek” entre sus compañeros, fue estudiante de la FES Acatlán y ha participado en espacios de organización estudiantil, incluidos colectivos feministas y anarquistas.

En 2020, se sumó a la ocupación de instalaciones universitarias en apoyo a protestas que exigían atención a denuncias de acoso y violencia de género dentro de la UNAM.

Arturo N, conocido como “Shevek”, es exalumno de la FES Acatlán y activista vinculado a colectivos estudiantiles y feministas. (foto: Daniel Camargo/Twitter)

Dichas protestas se desarrollaron en un contexto de movilización estudiantil previo a la suspensión de actividades presenciales por la pandemia de COVID-19, lo que dejó los espacios ocupados con presencia mínima de estudiantes.

De qué se le acusa: los cargos en su contra

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los cargos que enfrenta Arturo N derivan de denuncias presentadas por la UNAM por los hechos ocurridos la madrugada del 5 de abril de 2020 en la FES Acatlán.

Cargos imputados a Arturo N “Shevek”:

Daño a la propiedad ajena , relacionado con un incendio registrado en instalaciones de la FES Acatlán.

Agravante de pandillerismo , al considerar que los hechos se cometieron de manera colectiva.

Presunta participación directa o indirecta en los daños materiales ocasionados durante la ocupación estudiantil.

Responsabilidad penal por actos derivados de protestas y tomas universitarias realizadas en 2020.

Avances del caso y situación legal actual

Tras su detención, Arturo N fue presentado ante un juez y vinculado a proceso. Ese mismo día fue trasladado al penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde permanece bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Arturo Lugo “Shevek” permanece bajo prisión preventiva en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se realizan las investigaciones. (Foto: Cuartoscuro)

Familiares y colectivos han cuestionado que el caso permaneciera abierto durante casi seis años sin avances significativos y que la orden de aprehensión se ejecutara recientemente.

Asimismo, han señalado que, hasta ahora, no se ha informado sobre investigaciones penales contra los responsables del ataque armado que estudiantes denunciaron haber sufrido la misma noche de los hechos.

La FGR no ha emitido una postura pública adicional sobre la manifestación ni sobre posibles cambios en la situación jurídica del imputado.

Mientras tanto, las movilizaciones continúan con la exigencia de que el proceso se revise y se garantice el debido proceso.