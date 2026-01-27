Línea B del Metro continuará con obras de mantenimiento: ¿Habrá cierre de estaciones?

Iniciará segunda remodelación de la Línea B del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que continuarán las obras para mejorar y actualizar los equipos de durmientes en la Línea B. Luego de que el 11 de enero finalizó una primera intervención en el tramo San Lázaro - Bosques de Aragón, las autoridades precisaron que continuarán en las siguientes estaciones.

A través de un comunicado, Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, confirmó que en los próximos días la Línea B del Metro CDMX será intervenida nuevamente, por lo que advirtió a los usuarios que el cambio de durmientes buscará mejorar las condiciones de operación de la ruta.

Las obras que están por realizar consistirán en el reemplazo de durmientes de madera por sintéticos, esto para optimizar la operación de los aparatos de cambios de vías y estabilizar los convoys que circulan por la zona.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, confirmó que en los próximos días la Línea B del Metro CDMX será intervenida (X/ @MetroCDMX)

¿Línea B del Metro CDMX cerrará estaciones por obras?

De acuerdo con el STC Metro, en la Línea B recientemente se concluyó la instalación de 125 piezas sintéticas en la zona de Oceanía y Deportivo Oceanía, así que en los próximos días continuará esta fase de intervención en la ruta. Según informó el Metro CDMX, esta segunda fase de la obra no afectará el servicio a los usuarios.

Hasta el momento no se tienen contemplado el cierre de estaciones, pues las obras se realizarán durante la noche y madrugada, para así evitar el cierre de estaciones. Por otra parte, las autoridades precisaron lo siguiente:

El Metro CDMX continúa en 2026 con la instalación de durmientes sintéticos en la Línea B, como parte de un proceso de renovación para contrarrestar la obsolescencia de los durmientes de madera. Durante 2025, se adquirió un paquete de mil 909 durmientes sintéticos, los cuales ya se están instalando. Las intervenciones principales se realizarán en aparatos de vía de la Línea B, durante la primera mitad de 2026. También habrá trabajos en la Línea 4.

La Línea B abrirá el 12 de enero 2026 tras obras de renivelación (X/ @MetroCDMX)

Ya concluyó la instalación de 125 durmientes sintéticos en el aparato de vía 11A/21, ubicado entre Oceanía y Deportivo Oceanía. Próximamente se realizarán trabajos en el enlace con Línea 5 y en cinco aparatos más. Las labores se efectúan durante la madrugada, sin afectar el servicio a los usuarios, y participan trabajadores especialistas del Metro. La renovación de durmientes es la primera en la Línea B desde su inauguración en 1999, y responde a instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y del director general Adrián Rubalcava Suárez. La Línea B transporta a 401 mil usuarios al día y es estratégica para la movilidad entre zonas densamente pobladas como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Ciudad Azteca.