“Galería del horror”: estudio registra 4,783 atrocidades en México durante 2025, entre tortura, mutilaciones y fosas clandestinas

Un estudio realizado por la organización Causa en Común reveló que durante el año 2025 se documentaron al menos 4,783 atrocidades en México, en un contexto de violencia extrema que incluyó tortura, mutilaciones, masacres y hallazgos de fosas clandestinas.

El informe, titulado “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, se basó en el monitoreo de notas periodísticas en todo el país y contabilizó un promedio de 13 hechos violentos y 18 víctimas diarias durante el periodo de enero a diciembre.

Tipos de violencia extrema

Entre los eventos más atroces documentados por los medios se encuentran:

1,255 asesinatos con tortura .

608 feminicidios con crueldad extrema .

456 casos de mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres .

386 masacres .

301 hallazgos de fosas clandestinas .

Además, se reportaron asesinatos de funcionarios de seguridad, asesinatos de actores políticos y otros actos de violencia con el objetivo de causar terror.

Entidades con mayor incidencia

El análisis de Causa en Común muestra que la violencia extrema está extendida en todo el país, aunque con concentración en ciertos estados. Los más afectados fueron:

Sinaloa , con 641 atrocidades.

Guanajuato , con 477.

Guerrero, con 384.Otros estados con cifras altas incluyen Chihuahua, Michoacán, Puebla, Jalisco y Baja California.

Por el contrario, entidades como Querétaro y Yucatán registraron significativamente menos casos.

Respuesta de la organización

Causa en Común subraya que estas cifras no capturan la totalidad de los hechos de violencia extrema, puesto que no todos los eventos son documentados por los medios de comunicación y muchos casos permanecen fuera del registro oficial.

La ONG hace un llamado urgente a las autoridades federales y locales para fortalecer la investigación de estos crímenes, mejorar la atención y asistencia a las víctimas, y fomentar alianzas entre sociedad civil, gobiernos y sector privado para implementar programas efectivos de prevención y seguridad.