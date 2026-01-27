Especialistas de la UNAM alertan sobre actividad inusual en el lago del volcán Chichón, piden reforzar el monitoreo

Especialistas de la UNAM piden reforzar monitoreo en el lago del volcán Chichón. | UNAM

Patricia Jácome Paz, investigadora del Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica (IGf) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertó que el lago ubicado en el cráter del volcán Chichón, en el norte de Chiapas, presenta cambios físico-químicos recientes que requieren un refuerzo en las medidas de monitoreo geoquímico.

En el marco del Seminario de Vulcanología del IGf, la física y doctora en Ciencias de la Tierra, Patricia Jácome Paz, señaló que el lago se formó tras el evento eruptivo de importancia registrado en 1982.

En una publicación de Gaceta UNAM, se precisó que el cráter tiene un diámetro aproximado de un kilómetro y una profundidad de 200 metros.

Desde entonces, el lago hidrotermal contiene aguas sulfurosas que alcanzan temperaturas cercanas a los 100 grados Celsius (212 grados Fahrenheit).

Las muestras recolectadas a lo largo de dos décadas han permitido identificar recientemente variaciones en los flujos de solutos en todo el sistema hidrotermal.

En las aguas del lago, los especialistas han observado la presencia de esferas huecas de azufre nativo, que se originan por el burbujeo de gas a través de un cuerpo de azufre líquido.

Estas esferas flotan en la superficie durante un periodo limitado antes de romperse, lo que indica la existencia de una poza de azufre líquido en el fondo del lago, donde se han registrado temperaturas de hasta 118 grados Celsius (244.4 grados Fahrenheit).

El comportamiento del volcán ha mostrado cambios recientes en aspectos como la coloración del lago, que ha pasado de estar dominada por algas a una presencia mayor de sulfatos y sílice, elementos que reflejan la naturaleza activa del lago volcánico.

Además, la emisión significativa de gases desde el fondo del cráter hacia la superficie representa un riesgo para la salud, sobre todo porque el área recibe visitantes, pese a las advertencias oficiales sobre los peligros asociados.

La investigadora de la UNAM recomendó una mayor colaboración entre vulcanólogos, especialistas en gestión de riesgo, personal dedicado al monitoreo comunitario y brigadas, así como expertos en comunicación social, para fortalecer la interpretación de datos y la emisión de recomendaciones ante la actividad observada en el volcán Chichón.

Antecedentes y situación actual

El 28 de marzo de 1982, el volcán Chichón inició una serie de erupciones que causaron pérdidas humanas y materiales, afectaron la economía local y provocaron el desplazamiento de la población. Los daños superaron los 117 millones de dólares y la erupción tuvo impacto a nivel global.

Entre junio y agosto de 2025, se registró un incremento en la actividad sísmica del Chichón, lo que motivó el desplazamiento de especialistas de diversas instituciones para evaluar la situación.

De acuerdo con la Dra. Patricia Jácome Paz, la actividad actual es de tipo hidrotermal y está limitada al cráter, con posibilidad de eventos freáticos menores.

No existe evidencia de ascenso de magma fresco, por lo que se considera mínima la probabilidad de una erupción como la de 1982.

El monitoreo indica cambios en la dinámica de agua y gases en el cráter, con variaciones en los niveles de cloruros y detección de H₂S y CO₂ en concentraciones que pueden resultar tóxicas cerca del cráter, pero que no representan riesgo para las comunidades si se respetan las restricciones de acceso.

La actividad sísmica es superficial, sin indicios de migración de magma desde profundidad.

Actualmente, el acceso al cráter está prohibido por el riesgo que implican los gases, la alteración del suelo y las altas temperaturas.

Protección Civil de Chiapas mantiene comunicación con las comunidades y guías turísticos para reforzar la seguridad y la información sobre los peligros volcánicos.

El Instituto de Geofísica de la UNAM y la Secretaría de Protección Civil han desarrollado materiales como la Lotería del Chichón para fortalecer la divulgación científica en la región.

El monitoreo del volcán aún no está completamente consolidado.

Los esfuerzos continúan enfocados en mantener y actualizar las estaciones de observación, con apoyo de recursos estatales, federales y académicos. El semáforo volcánico se encuentra en fase amarilla (fase 2)