México

Clima hoy en México: temperaturas para Culiacán Rosales este 27 de enero

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este martes, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Culiacán Rosales.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 92%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 13 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se genera por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a marcar 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden llegar a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

Culiacán puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCuliacán RosalesSinaloamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Muere a los 38 Alexis Ortega, voz en español del Spider-Man de Tom Holland en el UCM

El actor dejó una huella imborrable al dar vida a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, y su fallecimiento sorprendió tanto a colegas como a fanáticos de la franquicia

Muere a los 38 Alexis

Vinculan a proceso a “Bravo”, presunto jefe de plaza del CJNG en Guadalajara

Es identificado como generador de violencia y también operaba en Tlajomulco de Zúñiga

Vinculan a proceso a “Bravo”,

Este es el origen de Salamanca, la ciudad de Guanajuato que atestiguó una masacre con saldo de 11 víctimas

El municipio, cuyo patrimonio cultural y arquitectónico es relevante a nivel nacional, enfrenta un impacto negativo en su imagen y dinámica social por la violencia

Este es el origen de

Beca Rita Cetina 2026: revelan triple pago para el mes de febrero a estos beneficiarios

De acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el próximo periodo de depósitos se realizará en el mes de febrero

Beca Rita Cetina 2026: revelan

Quién es Adan Banuelos, el jinete de ascendencia mexicana que terminó su relación con Bella Hadid tras dos años juntos

Tras dos años de romance originado por su pasión por los caballos, la espectacular modelo estadounidense y el premiado vaquero de Texas deciden tomar caminos separados

Quién es Adan Banuelos, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién era Charly Moreno, músico

Quién era Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño que murió en ataque armado en Salamanca

Quién es Mario Eleazar Lara Belman, presunto líder de “Los Marros”, ligados con la masacre de Salamanca

EEUU asegura que detuvo a más de mil integrantes del Cártel de Sinaloa en menos de dos meses

Mensajes atribuidos al CJNG en Uruapan son para causar desprestigio a su administración, asegura Grecia Quiroz

Caen cuatro de Gente Salazar con armas de alto poder en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Muere a los 38 Alexis

Muere a los 38 Alexis Ortega, voz en español del Spider-Man de Tom Holland en el UCM

Quién es Adan Banuelos, el jinete de ascendencia mexicana que terminó su relación con Bella Hadid tras dos años juntos

Imelda Tuñón aparece con el rostro dañado tras afirmar que Maribel Guardia ‘era rifada’ entre hombres: “Una bala perdida”

Conciertos de BTS: Álvarez Máynez presenta queja contra Ticketmaster por obligar a discapacitados a comprar boleto extra

Meme del Real apoya a Rubén Albarrán y cierra filas con Café Tacvba para ‘bajarse’ de Spotify: “Coherencia social”

DEPORTES

Canelo Álvarez “esta viejo” para

Canelo Álvarez “esta viejo” para seguir boxeando, asegura ex campeón del CMB

Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México