El PAN propone que la reforma electoral anule elecciones financiadas por el crimen organizado

Crédito: Composición fotográfica

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el proyecto de reforma electoral que impulsa el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría “oficializar la injerencia del crimen organizado en las campañas” y normalizar el uso de dinero ilícito en los procesos electorales de México.

Durante una conferencia en la explanada del Instituto Nacional Electoral, Romero planteó la necesidad de establecer sanciones firmes, como la pérdida del registro para partidos políticos involucrados con recursos provenientes del crimen organizado y la anulación de cualquier elección comprobada con financiamiento ilícito.

El dirigente preguntó públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum si el Gobierno federal está dispuesto a asumir estas medidas para garantizar la limpieza de la democracia:

“Si de verdad quieren una reforma electoral para limpiar la democracia, ¿Están dispuestos a que cualquier partido político que se haya financiado con dinero del crimen organizado pierda su registro? ¿Están dispuestos a que se anule cualquier elección en la que se compruebe financiamiento ilícito? Ese es el reto que lanzamos desde el INE".

Jorge Romero hace recuento de casos relacionados con el crimen organizado

El líder del PAN afirmó que, tras las elecciones de 2021 y 2024, se encontraron casos documentados de intervención directa del crimen, incluyendo violencia, presión sobre votantes, control territorial y aportaciones irregulares, sin que hubiera consecuencias políticas para los beneficiados.

Un debate crucial gira en torno a la urgencia de reglas claras que impidan la impunidad y fortalezcan la vigilancia del proceso electoral. | Crédito: PAN

Romero recordó investigaciones abiertas, sanciones internacionales y filtraciones sobre la infiltración criminal en campañas, identificando casos como los del grupo Carmona, La Barredora y problemas en Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Michoacán y Baja California, así como la revocación de visas a actores vinculados a Morena.

Información en proceso...