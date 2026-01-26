México

Confirman a Kunno para La Casa de los Famosos y le llueven duras críticas: “Solo votará por ti Ángela Aguilar”

El tiktoker y gran amigo de la esposa de Christian Nodal es el segundo confirmado del reality show de Telemundo

Confirman a Kunno para La Casa de los Famosos y le llueven duras críticas: “Solo votará por ti Ángela Aguilar” ( Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Kunno, uno de los influencers más reconocidos en redes sociales, confirmó este lunes su participación en la sexta temporada de La Casa de los Famosos, el reality producido por Telemundo.

La noticia ha generado una intensa reacción en plataformas digitales, donde usuarios expresaron opiniones divididas y algunos lanzaron fuertes críticas hacia el creador de contenido, quien acumula millones de seguidores en distintas plataformas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Kunno anunció: “Esta noticia requiere caminata icónica. Seré parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos por @telemundo. #LCDLF6 ¡Esto es real estoy listo! Nos vemos el martes 17 de febrero 7PM/6C por Telemundo y Peacock”. El mensaje desató una respuesta inmediata de sus seguidores y detractores.

El tiktoker y gran amigo de la esposa de Christian Nodal es el segundo confirmado del reality show de Telemundo (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Telemundo confirmó que el influencer es el segundo habitante oficial de esta edición, sumándose a una lista de celebridades que buscarán ganarse el apoyo del público. La producción del reality no tardó en amplificar el anuncio, asegurando una alta expectativa por la presencia de figuras que dominan el entorno digital.

Críticas y memes en redes sociales a Kunno tras ser confirmado para La Casa de los Famosos 6

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Decenas de usuarios cuestionaron la decisión de incluir a Kunno en el programa, señalando que su popularidad entre ciertos sectores no garantiza respaldo masivo. Entre los comentarios más compartidos, sobresalió la frase “Solo votará por ti Ángela Aguilar”, en alusión a la reciente controversia que involucra a la cantante y a Christian Nodal.

En plataformas como X (antes Twitter), se viralizaron memes y mensajes irónicos respecto a la participación del influencer. Algunos usuarios subrayaron que la elección responde más al impacto mediático que a méritos dentro del ámbito artístico o televisivo. La producción de Telemundo busca atraer a un público joven y digitalizado, aunque la estrategia ha polarizado las opiniones.

El ingreso de Kunno a La Casa de los Famosos ha despertado especulaciones sobre los temas que podrían surgir durante el programa. Diversos usuarios sugirieron que el influencer podría abordar asuntos relacionados con la supuesta relación entre Nodal y Ángela Aguilar, una de las noticias más comentadas en la música regional mexicana durante las últimas semanas.

Kunno en evento de Pandora foto: Instagram/@papikunno

El perfil de Kunno y su ‘trayectoria’ digital

Kunno, nombre artístico de Guillermo Kunno, se hizo popular por sus videos en TikTok, donde alcanzó notoriedad gracias a su “caminata icónica”. Su presencia en redes sociales lo llevó a colaboraciones con marcas y artistas, y a presentaciones en eventos de música y televisión.

A pesar de las críticas que ha enfrentado, mantiene una base importante de seguidores que apoyan su estilo y su actitud frente a la exposición mediática.

El influencer ha sabido capitalizar la atención, participando en programas y colaboraciones con otros creadores de contenido. La expectativa sobre su desempeño en el reality radica en su capacidad para generar conversación y polarizar opiniones, una característica que la producción de Telemundo valora para mantener el interés del público.

Detalles sobre la nueva temporada de La Casa de los Famosos 6

La sexta edición de La Casa de los Famosos iniciará el martes 17 de febrero a las 19:00 horas (hora central de Estados Unidos), transmitida por Telemundo y Peacock. El programa reunirá a celebridades de distintas industrias, quienes convivirán bajo el mismo techo mientras son observados por millones de espectadores. La dinámica se basa en la supervivencia social y el voto del público, que determina quién permanece en la competencia.

