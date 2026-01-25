Tras pase de lista sin respuesta, hallan el cuerpo de un reo en penal de Ahome, Sinaloa

La SSP de Sinaloa reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre. Se desconoce la causa de muerte. (Google Maps)

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Sinaloa reportó la mañana de este domingo el hallazgo de un reo sin vida en el penal de Goros II, Ahome.

El interno fue identificado como Ricardo “L”, de 50 años, originario de Ciudad Obregón, Sonora. Según la información oficial difundida en redes sociales, el incidente ocurrió durante el pase de lista en las celdas del centro penitenciario.

El personal del penal detectó la ausencia de signos vitales en Ricardo “L” cerca de las primeras horas del 25 de enero de 2026. Las autoridades consideraron de primera instancia que la causa del deceso fue un suicidio.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sinaloa acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

Este caso no es el primero. Familiares aún exigen aclaración por hechos irregulares. (Google Maps)

Detalles sobre el hallazgo del reo sin vida en el penal Goros II

El personal forense notificó a una casa funeraria de guardia para el retiro del cuerpo, con el objetivo de practicar la necropsia que permita determinar con precisión la causa de la muerte.

Las autoridades indicaron que se contactará a los familiares de Ricardo “L” para que inicien los trámites de reclamación del cuerpo. Cabe recordar que este no es el primer caso similar en el Centro Penitenciario de Goros II, Ahome.

Otro hecho similar ocurrió el pasado mes de septiembre de 2025, cuando otro interno, de nombre Antonio, fue encontrado muerto en una de las celdas, mientras purgaba una condena.

Las investigaciones sobre estos incidentes en el penal permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias de ambos fallecimientos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre la muerte de Ricardo “L”, reo hallado sin vida en el penal Goros II, Ahome. (SSP Sinaloa)

Muertes sin aclarar en Goros II

El Centro Penitenciario de Goros II, Ahome, conocido por algunos como “el penal de la muerte”, acumula seis fallecimientos de internos y un herido en menos de tres meses, según información obtenida por medios locales.

La gestión del actual director, previamente removido del penal de Angostura tras denuncias por malos tratos y supuestos favoritismos, incrementó la desconfianza entre familiares y defensores de derechos humanos sobre la seguridad interna de la prisión.

Durante el último trimestre, las muertes ocurrieron en circunstancias diversas, sin que las autoridades hayan esclarecido los hechos. Algunos decesos se atribuyeron a riñas, otros a golpes y varios aún permanecen sin explicación oficial por parte de la SSP de Sinaloa ni de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con información publicada por múltiples fuentes, entre ellas Luz Noticias, el primer fallecimiento se registró el 9 de julio en el Hospital General de Los Mochis, cuando Manuel de Jesús “M” de 45 años, perdió la vida.

El 3 de julio fue agredido en el gimnasio del penal y aunque fuentes oficiales afirmaron que el interno se encontraba “estable” tras una riña, familiares denunciaron que las lesiones en rostro y cráneo revelaban una agresión por parte de varios reclusos.

El 17 de julio se reportó una supuesta riña en el módulo 5 del penal, con saldo de tres internos muertos y uno lesionado. Las víctimas, identificadas extraoficialmente como Eliel Jasiel Esquerra Félix, Javier Alonso Vázquez Sánchez (“El Tito”) y Adrián Cebreros Pereyra (“El Gallero”), estaban relacionadas con un operativo de la Marina realizado en diciembre de 2024, donde se decomisó un cargamento millonario de fentanilo. El interno herido, Aarón Israel “R”, fue trasladado bajo custodia al mismo hospital.

Javier Alonso Vázquez Sánchez, alias El Tito, fue asesinado en el penal de Ahome meses después de haber sido vinculado al decomiso de una tonelada de fentanilo. Un día antes, cinco de sus familiares fueron secuestrados en Los Mochis. (SSPC)

El 9 de septiembre, el cuerpo de Miguel Antonio “R”, de 32 años, apareció en su celda una semana después de ser transferido desde Angostura.

El cadáver presentaba golpes y una cuerda, lo que llevó a la fiscalía a investigar el caso como homicidio. La causa oficial de la muerte no fue precisada por las autoridades.

El caso más reciente tuvo lugar el 17 de septiembre, cuando el listero de turno halló sin vida a César Jiver “P”, de 49 años, en el módulo 18. El interno, preso desde 2015 por homicidio, yacía en su celda con una cuerda en el cuello.

Familiares de reclusos entrevistados por fuentes locales aseguraron que las muertes reflejan la falta de control y vigilancia dentro del penal. “Las agresiones ocurren sin que queden registros en cámaras ni reportes internos”, afirmaron.

La ausencia de esclarecimientos y la continuidad de los hechos violentos mantienen abierta la exigencia de justicia y respuestas sobre la situación en el penal de Ahome.