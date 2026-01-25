México

Sheinbaum inaugura nuevas instalaciones de la aduana en Nuevo Laredo, Tamaulipas

La mandataria destacó la importancia de este proyecto como un centro estratégico del intercambio comercial entre México y el mundo

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la apertura oficial de las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una obra que busca fortalecer la seguridad, la recaudación y la eficiencia del comercio exterior en el principal cruce terrestre del país.

Durante el acto, la mandataria subrayó que las aduanas no solo cumplen una función fiscal, sino que representan un componente clave para la seguridad nacional, la soberanía y el desarrollo económico con bienestar. Destacó que, gracias a la modernización y a la coordinación institucional, los ingresos aduaneros han registrado un crecimiento cercano al 25 por ciento, y adelantó que la meta es seguir incrementando la recaudación mediante procesos más ágiles y transparentes.

Sheinbaum explicó que la nueva infraestructura incorpora tecnología, equipamiento no intrusivo y digitalización de trámites en coordinación con el SAT, lo que permitirá reducir tiempos de revisión, elevar la productividad y combatir prácticas irregulares en el comercio transfronterizo. Además, reconoció el trabajo del personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de las fuerzas armadas que participan en la operación.

Por su parte, el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que la puesta en marcha del complejo representa un paso decisivo para consolidar a las aduanas como piezas fundamentales de la economía nacional. Señaló que estos espacios no solo controlan mercancías, sino que protegen la soberanía, ordenan el intercambio internacional y promueven la legalidad. Añadió que Nuevo Laredo se reafirma como un nodo estratégico del comercio entre México y el mundo.

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la frontera norte es vital para la seguridad y estabilidad del país, y que la nueva aduana contribuye tanto al resguardo del territorio como al fortalecimiento de la actividad económica. Subrayó que la Sedena participa no solo en tareas de defensa, sino también en proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo nacional.

A su vez, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, señaló que la nueva aduana incrementa la capacidad operativa y logística de la región, lo que permitirá mejorar la movilidad de carga y elevar la competitividad del estado y del país en comercio exterior. Reiteró que Nuevo Laredo es un punto clave para la relación económica con Estados Unidos.

Con la inauguración de este complejo, el Gobierno federal busca posicionar a Nuevo Laredo como un centro logístico moderno, seguro y eficiente, capaz de responder a las demandas del comercio internacional y de contribuir al crecimiento económico de México.

