México

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 25 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 4

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Plaza de la República - Vocacional 5

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Casas Alemán - Loreto Fabela

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Chapultepec - Campo Marte

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

Recarga de la tarjeta de
Recarga de la tarjeta de Movilidad para acceder al Metrobús. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsServicio Metrobús hoyMetrobús CDMXMetrobús horariosMapa MetrobúsEstado Servicio Metrobúsmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

SRE informó que Brasil asumió representación diplomática de México en Perú tras conflicto

A inicios de noviembre de 2025, Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo

SRE informó que Brasil asumió

Buscan instaurar el Día Internacional contra la LGTBlfobia en el deporte en CDMX

La legisladora Diana Sánchez Barrios impulsa un proyecto orientado a fortalecer la protección de personas de la diversidad sexual y de género

Buscan instaurar el Día Internacional

La CNTE califica como una “farsa política” la revocación de mandato de Salomón Jara

La sección 22 del sindicato magisterial cuestionó el uso de recursos públicos y advirtió posibles movilizaciones

La CNTE califica como una

Víctor García lanzará nuevo disco y ofrecerá concierto en el Auditorio Nacional

El cantante apuesta por canciones clásicas y prepara un espectáculo especial en su debut en uno de los recintos más importantes de México

Víctor García lanzará nuevo disco

Guía rápida para leer etiquetas nutricionales y evitar ingredientes críticos

El sistema de etiquetado nutricional facilita a los consumidores tomar decisiones informadas al momento de comprar alimentos y bebidas

Guía rápida para leer etiquetas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delitos por huachicoleo, electorales y

Delitos por huachicoleo, electorales y cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Víctor García lanzará nuevo disco

Víctor García lanzará nuevo disco y ofrecerá concierto en el Auditorio Nacional

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro reviven anécdota sobre su amistad y se vuelve viral

Gala Montes sigue considerando peligrosas las declaraciones de Adrián Marcelo, tras retarla a una pelea

Descubre las 10 producciones que todos están viendo este fin de semana en Disney+ México

Cómo ver nuevos episodios de la telenovela ‘Doménica Montero’ que aún no han sido estrenados en televisión

DEPORTES

México vs. Bolivia: comienza el

México vs. Bolivia: comienza el segundo tiempo con el marcador en ceros

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986

FMF investiga a la Liga Premier MX de la tercera división por supuesto amaño de partido