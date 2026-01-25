México

Imelda Tuñón afirma que Maribel Guardia era el premio de una rifa entre hombres: “Cada quien pone 100 mil pesos”

La ex nuera de Maribel sorprendió al revelar anécdotas sobre comentarios de su abuelo y conocidos respecto a la vida privada de la actriz costarricense

El enfrentamiento legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia involucra acusaciones de manipulación y custodia de un menor (Infobae - Jovani Pérez)

La controversia entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia ha alcanzado una nueva dimensión tras declaraciones de Garza Tuñón en las que aseguró que, en su entorno, se comentaba que algunas personas “se rifaban noches” con la actriz.

Este conflicto familiar y legal, marcado por acusaciones cruzadas y divergencias sobre la custodia del pequeño José Julián, ha generado una cobertura constante en la prensa de espectáculos y en redes sociales, donde usuarios esperan un pronunciamiento directo de la actriz costarricense.

Imelda señala a Clara Brugada de ser partícipe en el “secuestro de su hijo”

En el último tramo del escándalo, Garza Tuñón difundió un mensaje desde su cuenta personal y acusó a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de participar junto a Maribel Guardia y Marco Chacón en lo que calificó como el “secuestro” de su hijo José Julián.

Imelda Tuñón culpa a Clara Brugada de ser participe en el “secuestro de su hijo” junto a Maribel Guardia y Marco Chacón (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La viuda de Julián Figueroa afirmó en esa publicación: “Una serie de irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y MPs corruptos, falsedad de declaraciones y por supuesto, mucho dinero de por medio y nombres como el de Clara Brugada se vieron involucrados logrando separarme de lo único que amo en el mundo, José Julián”.

No existe hasta el momento una investigación penal formal sobre secuestro en perjuicio de los mencionados. Legalmente, la custodia de José Julián fue otorgada a Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa, decisión que derivó en un proceso judicial con posiciones encontradas entre la abuela paterna y la madre biológica.

En esa publicación, Garza Tuñón describió la dinámica seguida por Marco Chacón durante la disputa: explicó que “Marco Chacón entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario, y contrataba payasos sin credibilidad para ejercer violencia digital, mediática y psicológica en mi contra, sembraba terror y despilfarraba el dinero de Maribel Guardia para quedarse con mi hijo, usando a su esposa como escudo”.

El proceso judicial sobre la custodia de José Julián ha dividido a la familia tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023 (Instagram)

También afirmó que se manipuló emocionalmente a su hijo, quien —sostuvo— fue convencido de que ella lo había abandonado, debido a que Maribel Guardia le impidió cualquier tipo de comunicación con él. A pesar de estas dificultades, Garza Tuñón manifestó haber reunido información y buscado asesoría legal en su intento por revertir la medida judicial.

En sus palabras: “Llené libretas de información y de diagramas, encontraba en DIOS la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchando por mi hijo”. La sentencia judicial vigente decidió que el niño permaneciera bajo el resguardo de Maribel Guardia, sin considerar la acusación de secuestro que Imelda planteó desde su perspectiva emocional.

Las autoridades judiciales, tras evaluar las pruebas en febrero de 2025, determinaron que no existían elementos suficientes para mantener al menor separado de su madre, permitiendo su regreso a la custodia de Garza Tuñón mientras continuaba el proceso legal.

Las controversiales declaraciones sobre ‘rifas nocturnas’ con Maribel Guardia circulaban antes de su relación con Julián Figueroa (IG, maribelguardia)

La supuesta rifa en que Maribel era el premio

En medio de esta hostilidad, Garza Tuñón también ha señalado que habría presiones hacia medios de comunicación para frenar la difusión de información negativa sobre Maribel Guardia, sin especificar qué medios o personas estarían implicados.

Aseguró que la información sobre las presuntas “rifas” en torno a Guardia circulaba en su círculo antes de que iniciara su relación con Julián Figueroa.

En entrevista para Gustavo Adolfo Infante, relató: “‘A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido. Él me dijo: Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quien pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche.’ También me dijo eso otra persona… hace muchos años”.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido declaraciones públicas sobre estos señalamientos.

