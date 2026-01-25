México

Cómo remover el gel de uñas en casa de forma segura y proteger tus manos

La extracción adecuada depende de un método minucioso, que emplea insumos comunes y previene el deterioro de la superficie natural

Guardar
El gelish revoluciona la manicura
El gelish revoluciona la manicura al ofrecer uñas resistentes y brillantes por hasta tres semanas sin perder flexibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uñas con gelish han revolucionado la estética de manos por su resistencia y acabado impecable. Sin embargo, retirarlas en casa puede ser un desafío para quienes desean evitar el salón profesional.

¿Qué es el gelish y cómo se aplica?

El gelish es un esmalte en gel que se adhiere directamente a la uña natural, ofreciendo durabilidad y brillo por hasta tres semanas. Su aplicación requiere lámparas UV o LED para un secado rápido y un acabado resistente al desgaste.

A diferencia de las uñas acrílicas, que alargan o recubren la uña con una mezcla de polvo y líquido, el gelish conserva la flexibilidad y naturalidad de la superficie ungueal. Además, el proceso es menos invasivo y permite personalizar formas, longitudes y colores.

La tendencia ha crecido gracias a servicios a domicilio, que ofrece manicuras gelish realizadas por terapeutas certificados. De esa forma, el usuario puede disfrutar de un resultado profesional sin salir de casa, asegurando una aplicación cuidadosa y profesional.

A diferencia de las uñas
A diferencia de las uñas acrílicas, el gelish mantiene la naturalidad y permite personalizar colores, formas y longitudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos seguros para remover el gelish en casa

Retirar el gelish en casa requiere paciencia y precisión para no dañar la uña natural. La principal alternativa permite un proceso efectivo y seguro si se siguen los siguientes pasos:

1. Limar la superficie: Utilizar una lima suave para eliminar el brillo del top coat. Se debe hacer con movimientos uniformes hasta que la uña se vea mate.

2. Proteger la piel: Aplicar una fina capa de vaselina alrededor de cada uña para cuidar la piel.

3. Aplicar acetona: Empapar el algodón con acetona pura y colocarlo sobre cada uña. Fijar cada disco con papel aluminio, envolviendo bien la punta de los dedos.

4. Esperar el tiempo indicado: Dejar actuar de 20 a 25 minutos. Así, el gel comenzará a despegarse.

5. Retirar los residuos: Utilizar un empujador de cutícula para retirar suavemente los restos de gel. Si quedan residuos, repetir el paso de la acetona y limar con una herramienta de grano fino.

6. Hidratar: Al finalizar, aplicar crema humectante en uñas y cutículas para restaurar la hidratación y flexibilidad.

Remover el gelish en casa
Remover el gelish en casa requiere seguir pasos seguros como limar, aplicar vaselina y usar acetona pura correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para proteger tus manos y uñas

  • Descansar las uñas: Tras la remoción, dejar pasar uno o dos días antes de volver a aplicar cualquier producto. Así, la uña recupera su fuerza natural.
  • Atender las señales: Si se siente ardor o molestia en cualquier momento del proceso, detener la remoción, lavar bien las manos y buscar ayuda profesional.
  • Evitar movimientos bruscos: Un retiro agresivo puede afinar o dañar la uña. Los especialistas recuerdan: “Un movimiento brusco podría dañar tus uñas”.
  • No retirar el gelish a la fuerza: Si el gel no se desprende fácilmente, repetir los pasos con delicadeza en vez de forzar la uña.
Respetar los cuidados durante y
Respetar los cuidados durante y después del retiro del gelish garantiza uñas sanas y permite disfrutar de sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remoción correcta y el cuidado posterior permitirán mantener las uñas sanas sin sacrificar el estilo. Con dichas recomendaciones, se puede disfrutar de los beneficios del gelish y proteger la salud de las manos sin salir de casa.

Temas Relacionados

UñasGel de UñasManicuraGelishmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum anuncia inversión en obras públicas en Tamaulipas, incluido el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México

La mandataria mexicana aseguró que sin corrupción en su administración alcanza para más

Sheinbaum anuncia inversión en obras

Julio Urías reaparece en público tras dos años y medio de su suspensión en Grandes Ligas

La imagen viral del exestrella de los Dodgers despertó interrogantes sobre su futuro en el béisbol

Julio Urías reaparece en público

Ayuno intermitente para diabéticos tipo 2: ¿cuánto tiempo puede pasar una persona con esta condición sin haber ingerido alimentos antes de correr peligro?

Las modificaciones en los hábitos alimenticios, como limitar el tiempo de ingesta, requieren evaluación individualizada ante la posibilidad de hipoglucemias, desajustes de medicamentos y otros efectos secundarios asociados

Ayuno intermitente para diabéticos tipo

INAH activó protocolos tras incendio en Catedral de Puebla: adelanta cuándo iniciará el proceso de restauración

El incidente tuvo lugar la madrugada del sábado 24 de enero de 2026

INAH activó protocolos tras incendio

Temblor en México hoy 24 de enero: se registra sismo de 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy 24
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Golden Roma”, la facción de

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

Localizan con vida a la tiktoker “La Nicholette” tras ser secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El concierto de Kanye West

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

¿Cuántos conciertos más podrían anunciar para BTS en el Estadio GNP Seguros?

José Ramón Berganza encarna a Eric en “El Inspector llama a la puerta” y cuenta todo sobre la obra

DEPORTES

México y Portugal estrenarían uniforme

México y Portugal estrenarían uniforme cuando se enfrenten en reapertura del Estadio Azteca

Julio Urías reaparece en público tras dos años y medio de su suspensión en Grandes Ligas

Esta sería la posible alineación de México para enfrentar a Bolivia en amistoso

Lorena Ramírez impone récord personal en Hong Kong 100 pese a frío extremo y sin luz

Javier Aguirre habla sobre Marcelo Flores y su decisión de no jugar con México: “Cero rencores”