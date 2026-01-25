Cómo remover el gel de uñas en casa de forma segura y proteger tus manos

El gelish revoluciona la manicura al ofrecer uñas resistentes y brillantes por hasta tres semanas sin perder flexibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uñas con gelish han revolucionado la estética de manos por su resistencia y acabado impecable. Sin embargo, retirarlas en casa puede ser un desafío para quienes desean evitar el salón profesional.

¿Qué es el gelish y cómo se aplica?

El gelish es un esmalte en gel que se adhiere directamente a la uña natural, ofreciendo durabilidad y brillo por hasta tres semanas. Su aplicación requiere lámparas UV o LED para un secado rápido y un acabado resistente al desgaste.

A diferencia de las uñas acrílicas, que alargan o recubren la uña con una mezcla de polvo y líquido, el gelish conserva la flexibilidad y naturalidad de la superficie ungueal. Además, el proceso es menos invasivo y permite personalizar formas, longitudes y colores.

La tendencia ha crecido gracias a servicios a domicilio, que ofrece manicuras gelish realizadas por terapeutas certificados. De esa forma, el usuario puede disfrutar de un resultado profesional sin salir de casa, asegurando una aplicación cuidadosa y profesional.

A diferencia de las uñas acrílicas, el gelish mantiene la naturalidad y permite personalizar colores, formas y longitudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos seguros para remover el gelish en casa

Retirar el gelish en casa requiere paciencia y precisión para no dañar la uña natural. La principal alternativa permite un proceso efectivo y seguro si se siguen los siguientes pasos:

1. Limar la superficie: Utilizar una lima suave para eliminar el brillo del top coat. Se debe hacer con movimientos uniformes hasta que la uña se vea mate.

2. Proteger la piel: Aplicar una fina capa de vaselina alrededor de cada uña para cuidar la piel.

3. Aplicar acetona: Empapar el algodón con acetona pura y colocarlo sobre cada uña. Fijar cada disco con papel aluminio, envolviendo bien la punta de los dedos.

4. Esperar el tiempo indicado: Dejar actuar de 20 a 25 minutos. Así, el gel comenzará a despegarse.

5. Retirar los residuos: Utilizar un empujador de cutícula para retirar suavemente los restos de gel. Si quedan residuos, repetir el paso de la acetona y limar con una herramienta de grano fino.

6. Hidratar: Al finalizar, aplicar crema humectante en uñas y cutículas para restaurar la hidratación y flexibilidad.

Remover el gelish en casa requiere seguir pasos seguros como limar, aplicar vaselina y usar acetona pura correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para proteger tus manos y uñas

Descansar las uñas: Tras la remoción, dejar pasar uno o dos días antes de volver a aplicar cualquier producto. Así, la uña recupera su fuerza natural.

Atender las señales: Si se siente ardor o molestia en cualquier momento del proceso, detener la remoción, lavar bien las manos y buscar ayuda profesional.

Evitar movimientos bruscos: Un retiro agresivo puede afinar o dañar la uña. Los especialistas recuerdan: “Un movimiento brusco podría dañar tus uñas” .

No retirar el gelish a la fuerza: Si el gel no se desprende fácilmente, repetir los pasos con delicadeza en vez de forzar la uña.

Respetar los cuidados durante y después del retiro del gelish garantiza uñas sanas y permite disfrutar de sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remoción correcta y el cuidado posterior permitirán mantener las uñas sanas sin sacrificar el estilo. Con dichas recomendaciones, se puede disfrutar de los beneficios del gelish y proteger la salud de las manos sin salir de casa.