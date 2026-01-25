Angelique Boyer agradece elogios de Lucero por su papel en Doménica Montero

Angelique Boyer destaca en la telenovela Doménica Montero como protagonista de una historia cargada de intensidad y drama en TelevisaUnivisión. - (Instagram/@luceromexico)

Angelique Boyer vive un momento destacado en su carrera con “Doménica Montero”, la nueva telenovela estelar de TelevisaUnivisión que ha logrado conectar con la audiencia por su carga emocional, intensidad dramática y el perfil fuerte de su protagonista. Desde su estreno, la historia ha generado conversación constante tanto en redes sociales como dentro del medio televisivo.

La actuación de Boyer ha sido señalada por su rango interpretativo y la solidez con la que construye a “Doménica”, un personaje marcado por la dureza y el conflicto emocional. Estos elementos han sido clave para que la producción se posicione entre las más vistas del horario estelar.

Entre los comentarios que surgieron tras el estreno, uno de los que más llamó la atención fue el de Lucero, actriz y cantante que en su momento interpretó a Valentina Villalba en Soy tu dueña, personaje que cuenta la misma historia.

El reconocimiento de Lucero a la nueva protagonista

Lucero, recordada por su papel en Soy tu dueña, elogió públicamente el compromiso profesional de Angelique Boyer en su nueva actuación. - (Cuartooscuro)

Lucero expresó su opinión sobre el trabajo de Angelique Boyer en Doménica Montero. La actriz destacó el compromiso profesional de la protagonista y su forma de abordar el personaje.

“Me gusta muchísimo. Yo creo que su trabajo habla estupendamente bien de cómo ella se dedica y cómo ella se entrega. Es muy buena actriz”, declaró Lucero para el programa matutino Hoy, lo cual generó una reacción inmediata entre los seguidores del melodrama.

El comentario fue recibido como un gesto de respeto entre figuras clave de la televisión mexicana, especialmente por el peso simbólico que tiene Lucero dentro del género de las telenovelas.

La respuesta de Angelique Boyer

Angelique Boyer expresó su agradecimiento por el reconocimiento de Lucero, a quien considera un verdadero ejemplo para su propia carrera. (Prime Video)

Al ser cuestionada por reporteros sobre las palabras de Lucero, Angelique Boyer respondió con evidente emoción y agradecimiento, además destacó lo significativo que resulta para ella recibir ese tipo de reconocimiento.

“Qué belleza, la verdad, recibir, eh, un comentario por parte de ella. Eh, se siente superlindo. No es la primera vez que tengo la fortuna de interpretar uno de los personajes que ya he hecho y… Pues siempre icónica y siempre ha sido un amuleto para mí, Lucero, así que agradecida por su cariño”, expresó.

Lucero como referente personal y profesional

Lucero protagonizó "Soy tu dueña" en 2010

Boyer también fue cuestionada sobre si considera a Lucero un ejemplo dentro de su carrera. Su respuesta fue directa y sin matices. “Sí, por supuesto, de carrera, de vida, de ser humano, sin duda. Creo que es ejemplar”, afirmó y dejó clara la admiración que siente por la trayectoria de la cantante y actriz.

Estas declaraciones reforzaron la lectura de un intercambio genuino entre dos figuras que han marcado distintas etapas del melodrama mexicano, cada una desde su propio contexto.

El impacto de Doménica Montero en la televisión mexicana

El elenco principal de la telenovela está compuesto por Angelique Boyer, Marcus Ornellas y Brandon Peniche (Instagram/@domenicamontero.of)

Desde su estreno el pasado lunes 19 de enero en el Canal de las Estrellas, Doménica Montero se ha consolidado como una de las producciones con mayor audiencia del horario estelar. La historia ya contaba con un antecedente exitoso tras su lanzamiento previo en Estados Unidos a través de Univisión y plataformas digitales.

La producción de Carlos Bardasano ha sido reconocida por su calidad visual, el desarrollo de personajes y el nivel interpretativo del elenco, factores que han mantenido el interés del público semana tras semana.

El reparto incluye a Marcus Ornellas, Brandon Peniche, Scarlet Gruber, Diego Amozurrutia, José Manuel Rincón y Graco Sendel, además de Arcelia Ramírez, Alejandro Ávila y Alejandro Tomassi, quienes aportan experiencia y peso dramático a la historia.

Comparaciones inevitables y una identidad propia

La actriz se ha consolidado como una de las actrices favoritas del público Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

Las comparaciones entre Valentina Villalba y Doménica Montero no se han hecho esperar, especialmente entre los seguidores del género. Sin embargo, el público ha comenzado a ubicar a cada personaje como reflejo de su época.

Mientras Lucero marcó una generación con Soy tu dueña, Angelique Boyer construye un personaje acorde a una narrativa más actual, con conflictos y matices distintos.

Lejos de competir, ambas interpretaciones hoy conviven como referentes del melodrama, confirmando que Doménica Montero ha encontrado su propio lugar dentro de la historia reciente de la televisión mexicana.