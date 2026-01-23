Cabildo de Cuautitlán aprueba declarar 2026 como el “Año Municipal de Andrés Manuel López Obrador”

Cabildo Cuautitlán aprobó que la papelería oficial incluya el nombre del expresidente AMLO (foto:Jorge Contreras/FB AMLO)

El Cabildo del municipio mexiquense de Cuautitlán aprobó la inserción de la leyenda “2026, Año Municipal de Andrés Manuel López Obrador” en toda la papelería oficial del Ayuntamiento y de los organismos públicos descentralizados, decisión que ha generado debate político y contraste con lo establecido por la Legislatura del Estado de México.

La propuesta fue avalada durante una sesión de Cabildo desarrollada el 21 de enero, mediante una votación que registró seis votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, reflejando la división de opiniones entre los integrantes del cuerpo edilicio.

El acuerdo quedó asentado como el punto número siete del orden del día, bajo la figura de “punto de acuerdo” presentado para su análisis y eventual aprobación.

De acuerdo con el documento leído durante la sesión, el resolutivo autoriza que la leyenda sea incluida en toda la correspondencia oficial del Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán, así como en la documentación de la Administración Pública Centralizada, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Organismo Autónomo Defensoría Municipal de Derechos Humanos y las autoridades auxiliares del municipio.

Decisión contrasta con lo aprobado por el Congreso mexiquense

Cabildo Cuautitlán Edomex

Con esta determinación, el Ayuntamiento de Cuautitlán modifica en el ámbito local la denominación oficial del año, lo que abre la puerta a un debate sobre la jerarquía normativa y el alcance de las decisiones municipales frente a los acuerdos del Congreso del Estado.

Aunque el resolutivo aplica únicamente a la correspondencia oficial del municipio, su simbolismo político ha sido señalado por regidores de oposición y por diversos sectores ciudadanos.

Durante la sesión, el secretario del Ayuntamiento, Alberto Romero Reyes, defendió la propuesta argumentando que la declaratoria tiene como objetivo “promover la cercanía a la gente, gobiernos eficientes en la presentación de servicios públicos y comprometidos con el bienestar social colectivo”.

La leyenda será incorporada de manera progresiva en la papelería oficial conforme se renueve el material institucional, sin embargo la séptima regidora, Beatriz Balanzar Sánchez dijo que no acompañaba la propuesta porque no está construida sobre bases legales sólidas.

“Se cita el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que exista razón alguna para considerar el tema en cuestión que se relacione con derechos humanos o con las garantías para su protección”, destacó.

Propuestas para la sesión de Cabildo de Cuautitlán (Especial)

Entre los señalamientos de expertos consultados, se mencionó el riesgo de politizar la administración pública municipal y de vulnerar el principio de neutralidad institucional, especialmente en un contexto de pluralidad política.

En redes sociales, la decisión generó reacciones negativas, quienes cuestionaron que se prioricen temas simbólicos por encima de problemáticas locales como seguridad, servicios públicos y desarrollo urbano.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Cuautitlán no ha informado si la medida podría ser impugnada o revisada por instancias estatales. Sin embargo, el acuerdo ya fue aprobado formalmente, por lo que la leyenda “2026, Año Municipal de Andrés Manuel López Obrador” comenzará a aparecer en documentos oficiales del municipio en el transcurso del año.

La decisión coloca a Cuautitlán como uno de los pocos municipios del país en adoptar una denominación anual dedicada a un expresidente en funciones recientes, marcando un precedente político y administrativo que seguramente continuará generando discusión en el ámbito local y estatal.