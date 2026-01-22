Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

La mañana de este jueves se reportaron diversos bloqueos carreteros tras la captura de "El Bótox"Foto: Facebook

Autoridades de Michoacán reportaron la mañana del jueves bloqueos en varias carreteras de Apatzingán, dentro de la región de Tierra Caliente, tras la detención de César “N”, conocido como “El Botox”.

Las vías afectadas incluyen la ruta Apatzingán–Tepalcatepec, donde se registró uno de los bloqueos de mayor impacto, así como los caminos Apatzingán–Aguililla, Uruapan - Los Reyes y Arantepacua – Quinceo. Además, en el tramo Tepalcatepec - Quiroga, específicamente a la altura del kilómetro 67 sobre la carretera Ario - Santa Clara, se reportó la interrupción total del paso vehicular.

Después de las 10 de la mañana personal de la Guardia Civil reabrió la circulación en la carretera Apatzingán-Aguililla, a la altura de las comunidades de Cenobio Moreno, Chandio y El Recreo, luego de que un grupo de personas intentara bloquear la vialidad con diferentes vehículos.

Posteriormente Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado señaló que a las 11 de la mañana ya no existían bloqueos y que las autoridades se encargaron de disiparlos.

Los hechos se reportan tras darse a conocer la detención de César Arellano Sepúlveda “El Botox”, líder criminal de la región, figura identificada por las autoridades locales y cuyo arresto desencadenó la movilización.

El secretario de seguridad informó la detención de César “N”, alias “El Botox“, líder de Los Blancos de Troya.

De acuerdo con Harfuch, César “N” es uno de los principales involucrados en el asesinato de Bernardo Bravo, uno de los líderes citrícolas de Apatzingán. Además, es un objetivo prioroitario debido a que está ligado a temas relacionados con la extorsión y algunas propiedades o tierras.

Sobre la detención de El Botox, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que llevaban mucho tiempo las instituciones del Gabinete de Seguridad en su búsqueda.

“Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la fiscalía del estado de Michoacán y en uno de los domicilios donde se tenía ubicado, se ingresa y él se salta pero una de las compañeras logra su detención”, explicó Harfuch.

Posteriormente agregó que recientemente se han logrado capturas de personas cercanas a él y destacó una de ellas, la cual ocurrió en la madrugada.

“Hoy, a medianoche, aproximadamente, en una operación antes, se detuvo a una mujer muy cercana a él también, le llevaba la contabilidad y a su círculo cercano”, informó el secretario de seguridad.

Además, compartió que “esta persona contaba con varias ordenes de aprehensión, más de siete, que eran por homicidio, más de seis por extorsión, tres por homicidio calificado”.

Con esto también añadió que estaba ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detalló que recurrió a utilizar explosivos contra las autoridades.

Cabe destacar que en el mes de agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como líder de Los Viagras, cuyo brazo armado son Los Blancos de Troya. La Fiscalía de Michoacán ofrecía desde 2023 una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera dar con su paradero.

De acuerdo con información proporcionada por el fiscal general del Estado de Michoacán, otra persona fue detenida y se trata de Marco Antonio N, junto con otras más, y fueron puestos a disposición de las autoridades debido a que dentro de las indagaciones sobre el homicidio de Bravo, es quien fungía como intermediario del líder limonero, quien acudió a una supuesta entrevista en donde posteriormente perdió la vida".