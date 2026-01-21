Sheinbaum descarta acuerdo con Trump por entrega de 37 narcos a EEUU: “Fue una decisión soberana”

La mandataria en conferencia de prensa. (Presidencia)

Luego de la entrega de los 37 narcotraficantes al gobierno de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró en La Mañanera que las acciones se realizaron a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.

“Es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral y es en este caso, solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y es muy importante aclarar que la decisión que que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza y es una decisión que lo primero que busca es conveniencia para México", explicó la mandataria.

Posteriormente agregó que por encima de todo, se pone a México en primer lugar y que esto se hace “aunque pidan lo que tengan que pedir”, puntualizando que “es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera.”

La Presidenta de México señaló que fue algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral (Gobierno de México)

Entrega de narcotraficantes solicitada por EEUU

De acuerdo con la presidenta, se analizan todos los casos y una vez que se toma la decisión, se hace el envío. “La mayoría... muchos de ellos son extraditables pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México, no es que sólo lo pidan y ‘ahí va’”.

Con esto señaló que las acciones no ocurrieron como “los comentócratas” aseguraron, pues no fue para quedar bien, sino que responde a la colaboración de coordinación pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México.

“Si es o no es importante, se colabora o no, se revisan los perfiles... la decisión se toma de esa manera”, concluyó.

La presidenta aseguró que antes de enviar a narcotraficantes a EEUU, se analiza la solicitud y se prioriza la seguridad nacional. (SSPC)

Motivos detrás de la entrega a EEUU

Respecto a las implicaciones que tendría este envío, Sheinbaum recalcó que fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que todos los casos fueron evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad.

“Es parte de la cooperación que hay con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad. No tiene implicaciones mayores”. Así, procedió a reiterar que las acciones ejecutadas el pasado 20 de enero de 2026 no ocurrieron por primera vez.

“No es la primera adhesión que toma el Consejo Nacional de Seguridad, pues tiene que ver con condiciones soberanas, si es importante para México o no, ayuda a disminuir la violencia, si o no y sobre esa decisión se toma”.

De acuerdo con información proporcionada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con la entrega ocurrida el 20 de enero de 2026, 92 personas que cometieron delitos de alto impacto, han sido enviadas a EEUU durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.