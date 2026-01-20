Fan de BTS va a la Basílica de Guadalupe para pedirle a la Virgen alcanzar boletos para shows en México: “Toda mi fe”

La joven le pidió algo especial a la virgen de guadalupe (Tiktok danielagarcia8967)

La fiebre por los conciertos de BTS en México ha desatado una verdadera ola de rituales, promesas y peticiones entre las armys mexicanas.

El deseo de conseguir entradas para ver a la banda surcoreana en el Estadio GNP Seguros llevó a una fan a compartir en redes sociales el momento en que acudió a la Basílica de Guadalupe para pedirle ayuda a la Virgen, una escena que rápidamente se hizo viral y conmovió a miles de seguidores.

Lo que compartió la fan en su TikTok

En un video publicado en TikTok, la usuaria Dan García (@danielagarcia8967) mostró su visita a la Basílica de Guadalupe, acompañada de su lighstick y una foto de BTS. En el clip, escribió:

>“Con mucha fe y esperanza tocó ir a la basílica a pedirle su ayuda a la virgencita de Guadalupe para poder cumplir mi mayor sueño. Tengo toda mi fe y esperanza en que la Virgencita y Diosito me ayudarán a cumplir mi sueño de conocer a BTS”.

La publicación muestra la mezcla de espiritualidad y fandom, uniendo dos pasiones muy mexicanas: la devoción religiosa y el amor por el K-pop.

La joven acudió para pedirle a la virgen que le ayude a conseguir boleto

Las reacciones y comentarios de la comunidad

El video recibió decenas de comentarios de otras fans que compartieron experiencias y promesas similares. Una usuaria relató:

“Fui el día 14 de diciembre y le prometí en todo momento que la iría a ver en cuanto pasara el día de los conciertos de BTS en México, confío muchísimo en ella, ya que cuando estaba en la fila virtual de Olivia estaba diciéndole a la Virgen que me permitiera verla, y me tocó el número 17 mil, y alcancé.”

Otras personas sumaron testimonios de fe:

“Yo cada año voy, le dije que me ayudara y le llevaba su veladora y flores el 12 de febrero para que me ayudara a cumplir ese sueño”.

Incluso algunas fans invocaron a otras figuras religiosas en sus promesas:

“Padre por favor permíteme ir a mi sueño, te camino la romería de la negrita (la Virgen de los Ángeles) si me permites ir”.

La locura por los conciertos de BTS en México

La gira mundial de BTS, programada para mayo de 2026 con tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, ha elevado la emoción y la competencia por boletos a niveles nunca vistos.

Con entradas limitadas y una demanda abrumadora, las army ha recurrido a todo tipo de estrategias, desde la organización en redes sociales hasta actos de fe, para poder cumplir el sueño de ver a sus ídolos en vivo.

La viralización de historias como la de Dan García refleja la pasión y la creatividad de la comunidad fan en México ante uno de los eventos más esperados del año.