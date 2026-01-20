Día de Martin Luther King: La vez que su hijo visitó México, invitado por AMLO

Este martes 20 de enero se conmemora el Día de Martin Luther King, una fecha que honra el legado del icónico líder de los derechos civiles estadounidense. En este contexto, México ha tenido momentos significativos relacionados con su legado y su lucha histórica por la justicia y la igualdad.

Uno de estos episodios se produjo cuando Martin Luther King III, hijo mayor de Martin Luther King Jr. y también defensor de los derechos humanos, visitó México como invitado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta visita tuvo lugar en febrero de 2021 para participar en la ceremonia del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, héroe independentista y primer presidente afrodescendiente de México. En ese evento histórico, celebrado en Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, King III fue invitado a acompañar al presidente López Obrador como parte de las conmemoraciones organizadas por el Gobierno mexicano y destacó la importancia de recordar no solo la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos, sino también las de México y América Latina.

Durante su estadía en México, King III y su familia fueron recibidos oficialmente y realizaron diversas actividades culturales, entre ellas visitas a lugares emblemáticos como la estatua de su padre en el Parque Lincoln de la Ciudad de México y recorridos por museos y sitios históricos.

La presencia de Martin Luther King III en México reforzó los lazos entre el legado del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y las luchas por la justicia social en México, destacando valores como la igualdad, la no violencia y la dignidad humana, principios que su padre promovió y que él continúa difundiendo en diferentes partes del mundo.

Esta visita sirve como recordatorio de cómo las ideas de libertad e igualdad trascienden fronteras y siguen inspirando diálogos sobre derechos humanos y justicia en nuestro país.

¿Quién es Martin Luther King III?

Martin Luther King III nació el 23 de octubre de 1957 en Montgomery, Alabama, y es el hijo mayor del líder histórico de los derechos civiles Martin Luther King Jr. y de Coretta Scott King. Desde joven creció en un entorno marcado por la lucha contra la segregación racial y la defensa de la igualdad, lo que definió su vocación pública. Tras el asesinato de su padre en 1968, asumió junto con su familia la responsabilidad de preservar y proyectar su legado en el ámbito social y político.

A diferencia de su padre, King III ha desarrollado su activismo en un contexto contemporáneo, enfocado en los derechos humanos, la justicia social, el combate a la pobreza y la promoción de la no violencia. Fue presidente de la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), la organización fundada por Martin Luther King Jr., desde donde impulsó campañas a favor del voto, el acceso a la educación y la inclusión de comunidades históricamente marginadas en Estados Unidos.

Además de su trabajo institucional, ha sido un portavoz constante contra la discriminación racial y la violencia estructural. Ha participado en movimientos por los derechos civiles del siglo XXI, apoyando causas como la reforma del sistema de justicia, la equidad económica y la protección de los derechos de las minorías. Su activismo también se ha proyectado a nivel internacional, promoviendo el diálogo sobre derechos humanos más allá de las fronteras estadounidenses.

Actualmente Martin Luther King III es considerado uno de los principales herederos morales del pensamiento de su padre. Su labor busca adaptar los principios de igualdad, dignidad y resistencia pacífica a los desafíos actuales, manteniendo vigente el mensaje que convirtió a Martin Luther King Jr. en una de las figuras más influyentes del siglo XX.